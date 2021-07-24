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高雄楠梓、橋頭4000戶停電 原因查到了
北高雄昨晚不平靜，楠梓區監理南街、橋頭新市鎮晚間9時許接連發出爆炸聲響後停電，共有4000戶受影響，直到晚間11點還約有5、600戶一片黑暗，警方獲報到場協助疏導交通，台電人員持續排查停電原因陸續復電中。
謝姓住戶表示，晚間9點多監理南街疑電線桿突然傳出火花並有巨大聲響，過沒多久整條監理街全黑，幸好他住的大樓有發電機，約等10、20分鐘就來電。
黃姓住戶表示，聽到很大爆炸聲後就突然沒電，只能先到戶外吹風，看台電工程車在附近來來去去，等了2個多小時還沒復電。停電也影響高楠公路與德民路口交通號誌，楠梓警分局獲報，派員到場協助交通疏導。
高雄市消防局晚間9點29分接獲民眾報案，有電線桿疑似傳出火花火警，一分鐘後又接獲德祥街一社區兩棟大樓電梯分別受困1、2名住戶，約10分鐘後復電，民眾自行脫困。
台灣電力公司高雄區營業處表示，楠梓與橋頭兩地停電案屬同一案件，經台電人員盤查，是電桿上的線路開關裂化燒損，與颱風帶來的強風沒有關係，台電人員持續查明停電原因並一一復電。
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