聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄楠梓、橋頭4000戶停電 原因查到了

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市楠梓區、橋頭區疑因電線桿上的線路開關裂化燒損，造成4000戶停電，台電持續排查復電中。記者陳玫伶／攝影
高雄市楠梓區、橋頭區疑因電線桿上的線路開關裂化燒損，造成4000戶停電，台電持續排查復電中。記者陳玫伶／攝影

北高雄昨晚不平靜，楠梓區監理南街、橋頭新市鎮晚間9時許接連發出爆炸聲響後停電，共有4000戶受影響，直到晚間11點還約有5、600戶一片黑暗，警方獲報到場協助疏導交通，台電人員持續排查停電原因陸續復電中。

謝姓住戶表示，晚間9點多監理南街疑電線桿突然傳出火花並有巨大聲響，過沒多久整條監理街全黑，幸好他住的大樓有發電機，約等10、20分鐘就來電。

黃姓住戶表示，聽到很大爆炸聲後就突然沒電，只能先到戶外吹風，看台電工程車在附近來來去去，等了2個多小時還沒復電。停電也影響高楠公路與德民路口交通號誌，楠梓警分局獲報，派員到場協助交通疏導。

高雄市消防局晚間9點29分接獲民眾報案，有電線桿疑似傳出火花火警，一分鐘後又接獲德祥街一社區兩棟大樓電梯分別受困1、2名住戶，約10分鐘後復電，民眾自行脫困。

台灣電力公司高雄區營業處表示，楠梓與橋頭兩地停電案屬同一案件，經台電人員盤查，是電桿上的線路開關裂化燒損，與颱風帶來的強風沒有關係，台電人員持續查明停電原因並一一復電。

高雄市楠梓區、橋頭區疑因電線桿上的線路開關裂化燒損，造成4000戶停電，台電持續排查復電中。記者陳玫伶／攝影
高雄市楠梓區、橋頭區疑因電線桿上的線路開關裂化燒損，造成4000戶停電，台電持續排查復電中。記者陳玫伶／攝影
高雄市楠梓區、橋頭區疑因電線桿上的線路開關裂化燒損，造成4000戶停電，台電持續排查復電中。記者陳玫伶／攝影
高雄市楠梓區、橋頭區疑因電線桿上的線路開關裂化燒損，造成4000戶停電，台電持續排查復電中。記者陳玫伶／攝影
高雄市楠梓區、橋頭區疑因電線桿上的線路開關裂化燒損，造成4000戶停電，台電持續排查復電中。記者陳玫伶／攝影
高雄市楠梓區、橋頭區疑因電線桿上的線路開關裂化燒損，造成4000戶停電，台電持續排查復電中。記者陳玫伶／攝影

停電 台電 爆炸

延伸閱讀

高雄楠梓疑電線桿起火跳電 4000戶受影響

超前部屬搶攻國旅財！ 高雄請出郭書瑤、張景嵐帶逛

魏如萱洗到一半停電！2歲兒「酷炫神器當手電筒」實測超亮

河南鄭州暴雨停水停電 居民湧超市以現鈔搶買桶裝水

相關新聞

金門愛心蜂蜜檸檬 慰勞林務所

屏東九如的檸檬傳出滯銷，金門縣農會特別透過管道採購100公斤，希望幫農友行銷農產品，也讓金門民眾能享用最新鮮的檸檬。為了...

高雄楠梓、橋頭4000戶停電 原因查到了

北高雄昨晚不平靜，楠梓區監理南街、橋頭新市鎮晚間9時許接連發出爆炸聲響後停電，共有4000戶受影響，直到晚間11點還約有...

高雄楠梓疑電線桿起火跳電 4000戶受影響

高雄市楠梓區監理南街晚間9時許疑似因電線桿起火，整條路口瞬間陷入黑暗，約4000戶受影響，有民眾疑似受困電梯，高雄市消防...

國民黨高市黨部慰問觸電罹難者家屬 籲市府查清原因

高雄市高姓婦人本月19日傍晚行經鳳山區淹水地帶，疑似觸電倒地，搶救多日昨天不治。國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮今天下午前往...

高市托嬰早療中心27日恢復服務 社區關懷據點不跟進

全國疫情下周降級，高雄市政府社會局表示，托嬰中心、早療中心會在降級當日（7月27日）全面恢復服務，「身障日照據點」預定在...

警戒降級屏東逐步開放 同步衝刺疫苗覆蓋率

中央宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，屏東縣政府配合中央指引，微解封「逆時中」的禁止開放餐廳內用改為開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。