降至2級警戒 屏縣開放20餘場館、漁港垂釣

中央流行疫情指揮中心宣布27日至8月9日疫情警戒從3級調降2級，屏東縣政府配合中央指引，除長照社福機構恢復正常外，也開放20多個場館，並開放漁港垂釣及漁船載客出海觀光。

縣府表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情27日調降2級警戒後，開放場館包括縣立田徑場、棒球場、舉重中心、宗聖公祠（同一時間容留人數10人）、山川琉璃吊橋、全縣旅服中心、屏東總圖（每日入館人數限100人）、演藝廳、演武場、戲曲故事館。

勝利星村公有館舍-將軍之屋、孫立人行館、恆春民謠館、縣轄各社福服務中心、原住民文化會館、原百貨、咖啡園區、禮納里產銷館、屏東縣遙控無人機飛行場、看海美術館、青年學院、青創聚落、職人町。

降級後仍然關閉場館，包括縣立體育館、各游泳池、屏東可可園區館內、客家文化中心、禮納里公共服務中心、介壽圖書館、潮州區家庭福利服務中心、出火特別景觀區、屏東縣11間數位機會中心（開放線上課程）、屏東獵戶座天文台（開放線上課程）。風景區的琉球水產動植物繁殖保育區潮間帶保育示範區，以及旭海觀音鼻自然保留區也仍然關閉。

縣府表示，無法全程配戴口罩的水域活動不開放，但單人水域活動不群聚、不頻繁接觸可開放；開放漁港垂釣及漁船載客出海觀光。

社會處轄管的身障機構附設日照1家、社區日間作業設施11家、社區式日間照顧2家、日間服務機構21家、早期療育機構1家，及縣轄68處部落文化健康站、310處老人社區關懷據點恢復運作。

餐廳、婚宴、公祭、宗教場所、運動場、公園都要配合中央指引，市場、夜市禁止試吃及邊走邊吃；百貨、賣場美食街用餐區容留人數以總座位數1/2為上限；美容美體業實施預約制，禁止密閉空間，接待客人需做時間區隔，禁止須拿下口罩的服務項目，如臉部美容、紋唇等。