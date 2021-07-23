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疫情降至2級警戒 金門縣府鼓勵餐飲外帶

中央社 / 金門縣23日電

金門縣政府今天表示，配合中央宣布27日至8月9日調降COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒標準至第2級，各項防疫措施依中央公布準則；但餐飲部分，縣府仍鼓勵外帶。

行政院今天宣布，自27日起調降為2級警戒，集會活動人數上限將放寬至室內50人、室外100人，餐飲業若有適當防疫措施，也可開放內用。

縣府傍晚發布新聞表示，依照衛生福利部規定，餐飲開放內用，但必須採實聯制、梅花座或隔板，保持社交距離，遵守中央防疫規範。但縣府仍鼓勵「以外帶為主」。後續會再視情況滾動式調整。

金門縣政府進一步表示，目前仍以防疫、提高金門全島施打疫苗覆蓋率為優先；有關2級警戒措施，依中央公布準則為主，如地方政府有最新資訊，會統一發布。

金門 社交距離 行政院

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