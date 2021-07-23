疫情降至2級警戒 金門縣府鼓勵餐飲外帶
金門縣政府今天表示，配合中央宣布27日至8月9日調降COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒標準至第2級，各項防疫措施依中央公布準則；但餐飲部分，縣府仍鼓勵外帶。
行政院今天宣布，自27日起調降為2級警戒，集會活動人數上限將放寬至室內50人、室外100人，餐飲業若有適當防疫措施，也可開放內用。
縣府傍晚發布新聞表示，依照衛生福利部規定，餐飲開放內用，但必須採實聯制、梅花座或隔板，保持社交距離，遵守中央防疫規範。但縣府仍鼓勵「以外帶為主」。後續會再視情況滾動式調整。
金門縣政府進一步表示，目前仍以防疫、提高金門全島施打疫苗覆蓋率為優先；有關2級警戒措施，依中央公布準則為主，如地方政府有最新資訊，會統一發布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言