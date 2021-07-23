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國民黨高市黨部慰問觸電罹難者家屬 籲市府查清原因
高雄市高姓婦人本月19日傍晚行經鳳山區淹水地帶，疑似觸電倒地，搶救多日昨天不治。國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮今天下午前往大寮慰問罹難者家屬。曹桓榮說，這樣的意外令人不捨，再次呼籲高雄市政府要嚴肅處理，盡速釐清事發原因及責任，避免意外再次發生。
曹桓榮代表國民黨市黨部前往大寮區慰問因觸電不治高姓女子家屬。曹呼籲，陳其邁市府團隊必須嚴肅處理，要儘速釐清事發原因及責任，避免意外再次發生；黨部及黨團議員全力幫忙家屬處理後續相關事宜，以及法律權益保障，願家屬節哀。
針對此起意外，高市府表示，依法負起相關責任，全力協助家屬申請國賠，並由相關局處協助家屬處理後續喪葬事宜；市府秘書長楊明州召集工務局、水利局組專案小組，全面巡視與盤查全市電桿、水溝管線。
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