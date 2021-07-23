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澎湖老漁翁銅像重修 疫情降級再現風采

中央社 / 澎湖縣23日電

佇立在澎湖海大橋西嶼端的老漁翁銅像，觀光局澎湖國家風景區管理處委由西嶼在地藝術家顏佳榮進行修復，讓民眾在疫情降級後，可前往看看老漁翁的風采。

觀光局澎管處表示，澎湖老漁翁銅像，在民國80年初矗立在澎湖跨海大橋的西嶼端，當時由台中知名雕塑家謝棟樑設計製作，高5公尺、重2噸半，於81年落成，象徵著西嶼鄉漁業興盛、物產豐隆。

澎管處表示，老漁翁銅像矗立西嶼迄今30年，長年受風吹日曬雨淋，海風氧化侵蝕，導致銅像鏽蝕嚴重斑駁，今年委請在地的顏佳榮進行修復，銅像拋光除鏽，並塗上特殊銅製品保護，趕在27日疫情警戒降級後，對外開放。

澎湖縣西嶼鄉早期稱「漁翁島」，原本是靠渡船航行，在澎湖跨海大橋興建完工後，與本島連結，其中老漁翁銅像就佇立在跨海大橋的西嶼端，無形中成為一處觀光旅遊景點。

澎湖 海大

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