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警戒降級屏東逐步開放 同步衝刺疫苗覆蓋率

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
中央調降疫情警戒標準至第二級，屏東縣政府配合中央指引逐步開放。圖／取自潘孟安臉書
中央調降疫情警戒標準至第二級，屏東縣政府配合中央指引逐步開放。圖／取自潘孟安臉書

中央宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，屏東縣政府配合中央指引，微解封「逆時中」的禁止開放餐廳內用改為開放，除長照社福及幼關懷據點等恢復正常運作，另包括圖書總館等公有館舍及場域也部分開放，縣府強調，一定會持續加強稽查，請民眾在降級後仍應配合辦理；另公費疫苗預約平台第3輪今天起至26日開打，共3萬9343人完成預約，今天有1萬2661人預約施打，總人口覆蓋率逾26%，

縣府提醒，7月27日仍關閉場館，包括縣立體育館、各游泳池、屏東可可園區館內、客家文化中心、禮納里公共服務中心、介壽圖書館、潮州區家庭福利服務中心、出火特別景觀區、屏東縣11間數位機會中心(開放線上課程)、屏東獵戶座天文台(開放線上課程)、琉球水產動植物繁殖保育區潮間帶保育示範區、旭海觀音鼻自然保留區；另運動場及公園內的遊戲及運動設施不開放。

縣府說，社會處轄管的身障機構附設日照1家、社區日間作業設施11家、社區式日間照顧2家、日間服務機構21家、早期療育機構1家，及縣轄68處部落文化健康站、 310處老人社區關懷據點，恢復運作；餐廳依中央；餐廳開放內用，開放後的戶外釣魚場、室內釣蝦場，若有內用須專人服務烹煮並符合防疫指引；宗教場所可在遵守防疫規定下有條件開放，但仍禁止遶境及進香，不開放福宴或平安宴，原則禁止擲筊及抽籤，但寺廟提防疫計畫送縣府核備可開放。

7/27開放場館包括縣立田徑場、棒球場、舉重中心、宗聖公祠(同一時間容留人數10人)、山川琉璃吊橋、全縣旅服中心、屏東總圖(每日入館人數限100人)、演藝廳、演武場、戲曲故事館、勝利星村公有館舍-將軍之屋、孫立人行館、恆春民謠館、縣轄各社福服務中心、原住民文化會館、原百貨、咖啡園區、禮納里產銷館、屏東縣遙控無人機飛行場、看海美術館、青年學院、青創聚落、職人町。

潘孟安說，因為全民齊心防疫才能讓警戒順利降級，縣府依據中央指揮中心的指引，會滾動檢討各項鬆綁措施，但也請業者及民眾務必遵守各場域防疫規定，全程口罩戴緊緊、勤洗手、實聯制、不群聚及保持社交距離，餐飲場所務必要用梅花座、隔板及定期消毒，縣府一定會不定期派員抽查，如有違反者一定開罰，請大家繼續團結，讓生活早日回到常軌。

屏東縣政府 社交距離

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