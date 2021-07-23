高市托嬰早療中心27日恢復服務 社區關懷據點不跟進

全國疫情下周降級，高雄市政府社會局表示，托嬰中心、早療中心會在降級當日（7月27日）全面恢復服務，「身障日照據點」預定在要8月2日開放，不過許多長輩關心與期待的「社區照顧關懷據點」尚未有開放期程，長輩不能回去據點上課或共餐，維持送餐或取餐服務。

三級警戒期間，高市托嬰中心有條件收托。社會局指出，托嬰中心人員疫苗施打率96%、早療中心人員施打率97%，預計下周二（7月27日）全面恢復收托，但兩中心人員除疫苗應該施打天數在14天以上，同時須出示快篩陰性證明才能入內服務。

全市87家托嬰中心維持「角落分區式照顧」原則；各早療中心及據點也要規畫服務動線、分區空間及隔離空間，建立分艙分流及分組活動、用餐機制等。

「身障日照據點」則是工作人員及身障者皆須施打疫苗滿14天，工作人員還要有快篩陰性證明，預計8月2日恢復服務；「社區照顧關懷據點」持續進行疫苗施打，維持關懷訪視與電話問安，且提供送餐或定點取餐服務，未來依據中央指引開放。