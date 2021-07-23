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解封開放潛水等水域活動 業者、民眾歡呼

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
中央宣布本月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，適度開放潛水、衝浪等水域活動，民眾、業者歡呼。圖／本報資料照片
中央宣布本月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，適度開放潛水、衝浪等水域活動，民眾、業者歡呼。圖／本報資料照片

中央宣布本月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，適度鬆綁開放潛水、衝浪滑水、水上摩托車等水域活動，只要不群聚、肢體接觸就會開放，上岸要戴口罩，高雄潛水業者歡呼，也有民眾反映已經2個多月沒下水，快被悶壞。

高雄市潛水協會曾姓總教練表示，開放潛水水域活動是應該的，潛水是呼吸氧氣瓶的空氣，較少接觸風險，上岸再戴上口罩就好，因潛水都是個人教練，拿不到補助又沒有收入，很多民眾都打電話向他們反映，已經忍了2個多月、快被悶死了，終於迎來解封，陸續有民眾詢問潛水課程。

鄭姓衝浪業者表示，衝浪會碰水但口罩碰水就濕了，現在訊息還不清楚，不知如何執行，只能全力配合高雄市府規範，例如教練工作前提供快篩證明等，他們因疫情已2個多月沒有收入，如不能達成中央規範只能繼續休息，店家又不能申請補助，都快撐不下去了，希望盡快解封。

口罩 高雄市 疫情

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