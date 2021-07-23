屏東水果口罩遭中國業者仿冒 潘孟安籲勿上當

因應疫情屏東縣政府委由設計師江孟芝設計「屏東水果口罩」，最近竟然有中國不肖業者仿冒販售。屏東縣長潘孟安今天指示縣警察局查辦台灣是否有業者配合，呼籲民眾別上當。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，屏東縣政府今年3月邀請屏東市聖帝廟慈鳳宮、屏東都城隍廟、東港朝隆宮、東港東隆宮、車城福安宮、屏東市海豐三山國王廟共同發起「屏東我罩您」公益活動。

縣府委託旅美設計師江孟芝用屏東7款水果設計口罩圖案，一方面給縣民更高防護力，另方面行銷縣內水果產業。色彩繽紛又具特色的口罩，很快在全國引發迴響，深受許多民眾喜愛，近期縣府也捐贈7款各1500片特製款口罩替台灣選手打氣，讓口罩人氣更旺。

7款屏東特有水果，包括鳳梨、蓮霧、芒果、火龍果、西瓜、香蕉及檸檬圖案，縣府強調，只有分送給縣內弱勢團體、醫護人員與關懷據點等，沒有對外販售。

不料，竟有對岸不肖業者製作一頁式口罩詐騙廣告，從縣府抓取潘孟安、總統蔡英文舉行記者會，以及奧運選手戴屏東口罩的照片，拿出來做為「佐證」宣傳。

縣府表示，縣府是委由國家口罩隊南六公司製造，但詐騙網站提供的製造廠商及認證單位都是錯誤的，而聯繫廠商資訊，竟是用英文書寫中國山東省。

潘孟安看到後又氣又無奈，他說，屏東特別商請屏東女兒旅美設計師江孟芝操刀設計，就是希望除了安全實用外，更要提倡在地美學。潘孟安除要求縣警局偵辦外，也呼籲民眾勿受騙訂購，以免買到中國劣質口罩產品，花冤枉錢又不具防護力。