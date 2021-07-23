快訊

中颱烟花、西南風接力影響！周末各地風雨曝 尼伯特颱風恐形成

奧運選手搭經濟艙？他指：台灣運動策略與世界脫軌

屏東水果口罩遭中國業者仿冒 潘孟安籲勿上當

中央社 / 屏東縣23日電

因應疫情屏東縣政府委由設計師江孟芝設計「屏東水果口罩」，最近竟然有中國不肖業者仿冒販售。屏東縣長潘孟安今天指示縣警察局查辦台灣是否有業者配合，呼籲民眾別上當。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，屏東縣政府今年3月邀請屏東市聖帝廟慈鳳宮、屏東都城隍廟、東港朝隆宮、東港東隆宮、車城福安宮、屏東市海豐三山國王廟共同發起「屏東我罩您」公益活動。

縣府委託旅美設計師江孟芝用屏東7款水果設計口罩圖案，一方面給縣民更高防護力，另方面行銷縣內水果產業。色彩繽紛又具特色的口罩，很快在全國引發迴響，深受許多民眾喜愛，近期縣府也捐贈7款各1500片特製款口罩替台灣選手打氣，讓口罩人氣更旺。

7款屏東特有水果，包括鳳梨、蓮霧、芒果、火龍果、西瓜、香蕉及檸檬圖案，縣府強調，只有分送給縣內弱勢團體、醫護人員與關懷據點等，沒有對外販售。

不料，竟有對岸不肖業者製作一頁式口罩詐騙廣告，從縣府抓取潘孟安、總統蔡英文舉行記者會，以及奧運選手戴屏東口罩的照片，拿出來做為「佐證」宣傳。

縣府表示，縣府是委由國家口罩隊南六公司製造，但詐騙網站提供的製造廠商及認證單位都是錯誤的，而聯繫廠商資訊，竟是用英文書寫中國山東省。

潘孟安看到後又氣又無奈，他說，屏東特別商請屏東女兒旅美設計師江孟芝操刀設計，就是希望除了安全實用外，更要提倡在地美學。潘孟安除要求縣警局偵辦外，也呼籲民眾勿受騙訂購，以免買到中國劣質口罩產品，花冤枉錢又不具防護力。

屏東縣政府 口罩

延伸閱讀

27日起降為2級警戒 屏縣社福長照機構將恢復運作

下周如降級 屏東社福長照服務全恢復正常運作

蔡英文喊疫苗覆蓋率月底破25% 潘孟安：提前10天達標

網購枋山芒果乾竟是大陸貨 潘孟安照片遭冒用籲莫上當

相關新聞

解封開放潛水等水域活動 業者、民眾歡呼

中央宣布本月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，適度鬆綁開放潛水、衝浪滑水、水上摩托車等水域活動，只要不群聚、肢體接觸...

不滿國喬石化不合理配息 股東到場抗議揚言改選董監事

國喬石化公司今天上午在高雄市大社工業區高雄廠舉行股東會，近百位投資人針對董事會不合理配息感到不滿，一位臉書有2千多人追蹤...

金門縣農會與蜂農攜手做公益 贈林務所同仁蜂蜜檸檬

屏東九如的檸檬傳出滯銷，金門縣農會特別透過管道採購100公斤，希望幫農友行銷農產品，也讓金門民眾能享用最新鮮的檸檬。為了...

高督盟評鑑出爐 林于凱、黃捷等十人「問政優質議員」

高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）公布「高雄市議會第三屆第4會期議員評鑑結果報告」，王耀裕、吳益政、林于凱、童燕珍等十人列...

下周如降級 屏東社福長照服務全恢復正常運作

國內疫情逐漸趨緩，民眾引頸期盼疫情警戒於26日降級，長輩更期待盡早回到各關懷據點、社福機構的日常。屏東縣長潘孟安說，縣內...

撐不了 汕頭泉成沙茶火鍋旗下品牌23日起傳全面停業

疫情趨緩，即將降級，但創設逾70多年的高雄汕頭泉成沙茶火鍋傳出除中山總店外，其他設於各百貨據點的餐飲品牌今起全面撤離，引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。