高雄老車站8月回娘家 市府規劃藝文活動迎接

時隔19年，高雄車站帝冠建築「願景館」8月1日即將回娘家。高雄市工務局今天表示，伴隨一系列藝文活動，願景館遷返中軸線工程將進入啟動、挪移及定位的3階段縴返之旅。

原高雄火車站大廳1941年完工啟用，造型類似「高」字，內部採西式格局挑高設計，外觀屋頂形式則為日本寺廟或貴族所專用，似帝王之帽，因此被稱為帝冠式建築。2002年因高雄市區鐵路地下化計畫，修建為「高雄願景館」並遷移，近期配合新站興建將移回站區。

高雄市工務局表示，為迎接移回定位工程，高雄市政府邀請金曲獎最佳樂團「滅火器」樂團，特別製作一首專屬於高雄驛的主題曲，將在8月發表，歌詞內容從高雄車站月台上，火車緩緩出發開始，一路帶動觀眾視角從月台到窗景，走進鐵路地下化的高雄城市建設與交通發展史新篇章。

另外，高雄市政府與交通部8月到9月共同舉辦工程意象的藝文表演系列活動，包含城市發展系列論壇、新古典室內樂團、南島舞集、19年前受邀參與高雄火車站站體拉縴舞蹈演出的左營高中舞蹈班、願景館璀璨交響光雕秀等精彩演出。

高雄市副市長林欽榮昨天指出，願景館平移是透過軌道推動，將於8月1日至8月7日期間，完成北移4.8公尺的作業，等到高雄驛在起跑線就位，即將於8月21日，正式啟動西移57.86公尺的精準定位重回原址。

高雄中博高架橋4月5日拆除完成，因應鐵路地下化工程，高雄市政府計畫讓「願景館」遷返中山路上的中軸線，讓2002年遷移的「高雄願景館」回娘家，透過建物補強、頂升及挪移，預計2022年1月完成定位，包括站東路、車站天棚結構等工程也會陸續展開。