快訊

中颱烟花、西南風接力影響！周末各地風雨曝 尼伯特颱風恐形成

奧運選手搭經濟艙？他指：台灣運動策略與世界脫軌

高雄醫師打兩劑疫苗卻確診 陳其邁：仍可提供保護力

中央社 / 高雄23日電

高雄時隔22天再傳確診病例，確診40多歲男子案15624為從業醫師，已完成兩劑疫苗接種，但仍染確診。高雄市長陳其邁指出，打疫苗可能有突破性感染情況，但仍可提供保護力。

高雄市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，案15624在22日確診，研判為16日至19日與隨後確診的北部友人接觸而感染，其中一人最早出現症狀可追溯到7月中旬。

潘炤穎表示，案15624是從業醫師，但匡列138人皆為陰性，顯示跟職業無顯著相關。雖然案15624在4月及6月分別接種過COVID-19疫苗，但仍然因為跟友人密切接觸而感染，未來降級會修正相關規範，請民眾注意配合。

出席記者會的高雄長庚紀念醫院胸腔內科林孟志教授指出，打過疫苗仍確診的「突破性感染」確實會發生，根據「新英格蘭醫學期刊」研究，美國3975名第一線醫護中，有204人驗出陽性，其中未完全接種的有156人、部分接種11人、完全接種5人。

林孟志指出，雖然完全接種仍有可能造成感染，但疫苗卻仍能夠有效降低重症、死亡或感染率。他提醒，接種疫苗後仍有少數人會確診，但在家庭群聚上能提供50%的保護力，接種後主要擔心變種病毒影響，因此仍要戴口罩、情洗手並保持社交距離。

市長陳其邁強調，高雄疫苗覆蓋率已達25%以上，雖然有突破性感染情形，但相對來說，可以有效降低感染力，並降低重症、死亡等機率，所以未來場域開放，即便打過疫苗，也會要求做快篩，做好防護措施。

疫苗 高雄市 COVID-19

延伸閱讀

颱風烟花逼近 陳其邁接連視察防汛整備

高雄IKEA馬籍員工案PCR皆陰性 保母、補教師造冊待接種疫苗

高雄21天零確診 陳其邁：23日公布部分解封配套

為何出國前後採檢結果不一樣 陳其邁：個案很多

相關新聞

解封開放潛水等水域活動 業者、民眾歡呼

中央宣布本月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，適度鬆綁開放潛水、衝浪滑水、水上摩托車等水域活動，只要不群聚、肢體接觸...

不滿國喬石化不合理配息 股東到場抗議揚言改選董監事

國喬石化公司今天上午在高雄市大社工業區高雄廠舉行股東會，近百位投資人針對董事會不合理配息感到不滿，一位臉書有2千多人追蹤...

金門縣農會與蜂農攜手做公益 贈林務所同仁蜂蜜檸檬

屏東九如的檸檬傳出滯銷，金門縣農會特別透過管道採購100公斤，希望幫農友行銷農產品，也讓金門民眾能享用最新鮮的檸檬。為了...

高督盟評鑑出爐 林于凱、黃捷等十人「問政優質議員」

高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）公布「高雄市議會第三屆第4會期議員評鑑結果報告」，王耀裕、吳益政、林于凱、童燕珍等十人列...

下周如降級 屏東社福長照服務全恢復正常運作

國內疫情逐漸趨緩，民眾引頸期盼疫情警戒於26日降級，長輩更期待盡早回到各關懷據點、社福機構的日常。屏東縣長潘孟安說，縣內...

撐不了 汕頭泉成沙茶火鍋旗下品牌23日起傳全面停業

疫情趨緩，即將降級，但創設逾70多年的高雄汕頭泉成沙茶火鍋傳出除中山總店外，其他設於各百貨據點的餐飲品牌今起全面撤離，引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。