高雄醫師打兩劑疫苗卻確診 陳其邁：仍可提供保護力

高雄時隔22天再傳確診病例，確診40多歲男子案15624為從業醫師，已完成兩劑疫苗接種，但仍染確診。高雄市長陳其邁指出，打疫苗可能有突破性感染情況，但仍可提供保護力。

高雄市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，案15624在22日確診，研判為16日至19日與隨後確診的北部友人接觸而感染，其中一人最早出現症狀可追溯到7月中旬。

潘炤穎表示，案15624是從業醫師，但匡列138人皆為陰性，顯示跟職業無顯著相關。雖然案15624在4月及6月分別接種過COVID-19疫苗，但仍然因為跟友人密切接觸而感染，未來降級會修正相關規範，請民眾注意配合。

出席記者會的高雄長庚紀念醫院胸腔內科林孟志教授指出，打過疫苗仍確診的「突破性感染」確實會發生，根據「新英格蘭醫學期刊」研究，美國3975名第一線醫護中，有204人驗出陽性，其中未完全接種的有156人、部分接種11人、完全接種5人。

林孟志指出，雖然完全接種仍有可能造成感染，但疫苗卻仍能夠有效降低重症、死亡或感染率。他提醒，接種疫苗後仍有少數人會確診，但在家庭群聚上能提供50%的保護力，接種後主要擔心變種病毒影響，因此仍要戴口罩、情洗手並保持社交距離。

市長陳其邁強調，高雄疫苗覆蓋率已達25%以上，雖然有突破性感染情形，但相對來說，可以有效降低感染力，並降低重症、死亡等機率，所以未來場域開放，即便打過疫苗，也會要求做快篩，做好防護措施。