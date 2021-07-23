高雄長庚協助打疫苗 橫跨高屏接種6萬人

疫情降溫，各地區也加速提高疫苗覆蓋率，高雄長庚醫院今天表示，透過醫療人員火力全開，迄今動員3000人力、每天約60線疫苗施打線，目前已服務高雄及屏東地區6萬人接種疫苗。

隨著全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，各地區加速提高疫苗覆蓋率，但以高雄市276萬及屏東縣81萬人口而言，要在短時間要達到6成以上群體免疫目標是艱鉅任務。不過，在高雄長庚醫院、高雄市立鳳山醫院動員近3000人力下，協助服務高屏地區疫苗注射逾6萬人。

作為南台灣規模最大的醫學中心，高雄長庚醫院指出，平時即照顧高屏民眾健康，自疫苗注射任務開展以來，每天動員約60線疫苗施打線，協助市府衛生局，讓高屏地區民眾早日打疫苗，擺脫疫情威脅，恢復健康快樂的生活。

在高雄市政府衛生局統籌規劃下，高雄長庚醫院在文山高中、仁美國小提供鳥松居民在地服務，同時長期負責鳳山體育館及高雄流行音樂中心兩個場地的大量施打作業，也到鄰近3區8家長照機構內接種，還得機動調派支援學校、宮廟等中小型接種站。

高雄長庚也配合屏東縣政府，進駐屏東最大施打站屏東市體育館，更遠至恆春和枋寮提供長期服務，堪稱支援地區幅員最廣。而高長體系內的高雄市立鳳山醫院也支援社區疫苗站，服務足跡則跨三民家商、五甲龍成宮、五甲國小等接種站與長照機構。

高雄長庚醫院表示，疫苗注射是全民當務之急，院方責無旁貸，全力以赴，在高雄市和屏東縣的指導與支持下，讓高長疫苗團隊火力全開，力求南台灣疫苗施打覆蓋率達標。