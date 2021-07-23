疫情警戒降級後 澎湖入境快篩徵詢地方意見

國內疫情趨緩，中央宣布27日起疫情由3級警戒降至2級，國人出遊潮將再現。作為防堵疫情首道關卡，對於入境澎湖機場是否仍要進行篩檢，澎湖縣長賴峰偉將微詢地方各界意見後作決定。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，澎湖縣縣議會今天變更議程，聽取縣長賴峰偉專案報告「因應疫情警戒降級入境澎湖快篩之對策」，中央在院會也同步宣布27日起至8月9日疫情由3級警戒降至2級，相關做法依中央規定指引執行。

賴峰偉表示，入境澎湖是否還要快篩，在與議長達成共識後，將再聽取澎湖鄉親意見後再作決定。

議長劉陳昭玲與多位與會議員看法都認為，國內疫情警戒降級，在疫情尚未清零前提下，機場仍必須維持快篩，或是要入境澎湖至少要有完成第1劑疫苗接種，或持有3天內的核酸檢測陰性等證明。

由於目前正值旅遊旺季，在中央也宣布3級警戒降至2級後，國內各航班或交通船都可望增班或恢復航行，國人出遊人潮會湧現，如何做好防疫工作，成為離島澎湖接下來最重要課題。