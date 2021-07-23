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澎水果行老闆3指遭割傷 陸空接力急送高雄手術

中央社 / 澎湖縣23日電

馬公一水果行顏姓老闆，上午進行水果壓榨時，左手3隻手指遭機器割傷，幾乎斷裂，在警消協助下由救護直升機後送至高雄作進一步縫合治療。

由於斷指縫合顯微手術必須爭取黃金時間內完成，因此雖然受中颱烟花外圍環流影響，且高雄小港機場下起大雨，但直升機仍在起降飛安允許條件下，透過陸空接力艱辛完成搶救斷肢大作戰任務。

澎湖縣消防局上午9時多接獲報案，馬公市光復路上這家水果行的56歲顏姓老闆處理水果壓榨時，不慎遭機器割傷，緊急派員前往救護，經以紗布及彈性繃帶包紮、止血並固定後將患肢抬高，在9時25分送三總澎湖分院醫治。

警消表示，顏男左手掌包括食指、中指和無名指幾乎被切斷，僅剩一層表皮連結，由於手指縫合手術精密，在衛生局居間聯繫下安排，轉報澎湖機場駐地凌天航空後送，最後救護直升機在風雨中將傷者送至高雄醫院作進一步治療。

小港機場 直升機 澎湖

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