金門30-39歲及18歲以上縣民 陸續分二波施打疫苗

金門縣目前有1萬多劑AZ疫苗存量，為提高疫苗注射覆蓋率，金門縣政府今天宣布，28日起對30到39歲縣民接種AZ疫苗；8月4日對18歲以上縣民開打。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，在金門縣政府爭取下，中央今天再撥發4400劑AZ疫苗，統計到今天為止，金門縣有1萬多劑AZ疫苗存量，將分二波段預約施打。

縣府指出，第一波將於7月28日起縣籍30至39歲（民國71年次到80年次）縣民接種AZ疫苗，即日起開始預約。

第二波8月4日開打，縣籍18歲以上民眾，併同就讀金門的學生憑（學生証、入學証明）、持有居留證的大陸及外籍人士（居留地為金門）、持有效證件的探親、依親大陸及外籍人士（受探或依親對象居住地為金門），以及雇主為金門籍的外籍移工等也納入這波施打範圍。符合第二波資格者，30日起預約。

縣府說明，符合資格者依預約時間，再到包括衛生福利部金門醫院、五鄉鎮衛生所、吾家診所、陳水湖診所、傅仰賢診所、禾心診所等10家醫療院所預約施打。每家預約方式不同，有網路、表單、現場或電話，縣府也會派工讀生進駐院所，協助民眾預約作業。

此外，持有效證件探親、依親的大陸、外籍人士及外籍移工，有意願接種疫苗者，縣府將由相關單位協助造冊或認證，由縣衛生局專案施打（需自費），符合這類資格人員不需自行預約。

衛生局長李錫鑫說，非縣籍民眾不用擔心，中央流行疫情指揮中心13日已開放18歲（含）（即62年12月31日（含）以前出生）以上民眾，可到「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」意願登記，在收到簡訊通知後，選擇金門合約院所施打。