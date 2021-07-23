金門縣農會與蜂農攜手做公益 贈林務所同仁蜂蜜檸檬

屏東九如的檸檬傳出滯銷，金門縣農會特別透過管道採購100公斤，希望幫農友行銷農產品，也讓金門民眾能享用最新鮮的檸檬。為了感謝林務所同仁平日對環境綠美化的努力，金門縣農會理事長許玉昭及總幹事文水成今天特別帶著檸檬與在地蜂蜜慰勞林務所同仁，當大家喝到酸甜可口的蜂蜜檸檬，都直呼「透心涼」。

金門有「海上公園」的美譽，其實幕後英雄就是金門縣林務所的同仁，他們每天揮汗在苗圃、道路、公園及造林地進行各項環境綠美化工作，縣議員暨農會理事長許玉昭年輕時也是林務所員工，她說，很能體會夏日勞動的辛苦。

許玉昭今天偕同文水成與金盤山養蜂場蜂農翁慶佑帶著檸檬與金門生產的蜂蜜，到林務所慰問同仁，許玉昭說，這次協助銷售檸檬，站在縣農會的立場，希望能跟台灣各級農友能有合作的夥伴關係，未來也會利用這樣的方式，把金門的各類產品與農會通路合作行銷；另外，地區青農經營不易，能將不同的產品結合，互利共好，則是農會未來的工作方向。

文水成說明，金門近期旱害嚴重，看到林務所現場同仁仍為地區綠美化辛勤工作，剛好接到屏東九如農會檸檬滯銷的消息，因此特別採購一批檸檬，希望經由優質的維生素C，讓同仁們補充體力，也希望鄉親能到縣農會採購台灣優質的農產品。

「今年雨水少，採集的蜂蜜都香氣十足...」翁慶祐則說，林務所長期執行地區環境綠美化工作，所栽植的植栽多能變成好的蜜源植物原，是蜜蜂的「衣食父母」，受到新冠疫情的影響，蜂蜜的銷路多少受到阻礙，知道縣農會有送檸檬的行動後，就想到搭配蜂蜜的想法，因為檸檬與蜂蜜是絕配，也是最佳的夏季消暑飲品。