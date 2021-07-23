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高督盟評鑑出爐 林于凱、黃捷等十人「問政優質議員」
高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）公布「高雄市議會第三屆第4會期議員評鑑結果報告」，王耀裕、吳益政、林于凱、童燕珍等十人列為問政優質議員，但也有吳利成等7人被列為待觀察名單。高督盟表示，上屆會期多數議員表現的散漫怠惰，高督盟提出嚴厲批判。
高督盟依據品質、認真度與重大市政議題等層面評鑑高雄市議會65名議員，評鑑時間為去年8月至今年1月31日。今天上午召開線上記者會指出，優質議員為王耀裕、吳益政、李順進、林于凱、邱俊憲、陳致中、黃文益、黃捷、郭建盟、童燕珍，此十人在總質詢、部門質詢、法案審查等議程積極出席與發言。
待觀察名單有8人，吳利成、黃紹庭、吳銘賜、黃天煌、許慧玉、陳明澤、曾俊傑等7位人的評鑑總分低於50分且「嚴重疏於問政」；另有因車禍事故被列入「言行違背議員職權角色」項目的韓賜村。
待觀察名單中，吳利成被高督銘點名「情形最嚴重」。吳利成回應，問政表現不能光憑書面資料，很多基層服務是公督盟看不見的努力，請高督盟也要多監督高雄市政。
高督盟副理事長陳銘彬指出，下半年議會的重點是審議市府總預算，也是議員監督市政最重要的工作，但許多議員顯然不重視，議員「簽到，卻未在現場開會」的現象幾成常態，共造成13次提早散會。
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