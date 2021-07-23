27日起降為2級警戒 屏縣社福長照機構將恢復運作

國內疫情警戒27日起將從3級降為2級，屏東縣長潘孟安表示，屏東縣內社福人員疫苗施打率逾9成，27日起包含照護機構、310處長輩關懹據點、原住民鄉文健站都恢復正常運作。

潘孟安表示，大家在COVID-19疫情期間非常辛苦，眼看著疫情逐漸控制，縣府提早做準備，讓長照社福服務人員早些打到疫苗，就是希望警戒降級，讓長輩及長照家屬可以早些恢復如常的生活。

縣府表示，目前社區式長照機構（日照、小規模多機能）施打率95.17%，社區式長照機構（家庭托顧）施打率94.6%，住宿型社福機構92.44%，社區式身障日間型施打率96.64%，社工員施打率96.22%，居家托育人員（保母）施打率76%，月嫂施打率86%，托嬰中心（含社區公共托育家園）施打率100%。

縣府表示，27日疫情警戒降級，包括社會處轄管的身障機構附設日照1家、社區日間作業設施11家、社區式日間照顧2家、日間服務機構21家、早期療育機構1家，及縣轄68處部落文化健康站、310處老人社區關懷據點，都會恢復運作，正常提供服務能量。