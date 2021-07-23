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下周如降級 屏東社福長照服務全恢復正常運作
國內疫情逐漸趨緩，民眾引頸期盼疫情警戒於26日降級，長輩更期待盡早回到各關懷據點、社福機構的日常。屏東縣長潘孟安說，縣內社福人員疫苗施打率已逾9成，縣府已完成人員及空間的盤整檢查，只要下周疫情警戒降級，將在中央防疫管理指引下，讓包含照護機構、310處長輩關懹據點、原住民鄉文健站都恢復正常運作。
潘孟安說，大家在疫情期間非常辛苦，眼看著疫情逐漸被控制，縣府提早做好準備，讓長照社福服務人員早些打到疫苗，就是希望警戒降級，讓長輩及長照家屬可以早些恢復如常的生活。
縣府表示，目前社區式長照機構(日照、小規模多機能)施打率95.17%，社區式長照機構(家庭托顧)施打率94.6%，住宿型社福機構92.44%，社區式身障日間型施打率96.64%，社工員施打率96.22%，居家托育人員(保母) 施打率76%，月嫂施打率86%，托嬰中心(含社區公共托育家園) 施打率100%；居家托育(保母)部分人員因時間無法配合，則是自行預約施打。
縣府說，上周微解封後，縣府完成人員及空間盤整後，依據衛福部公佈的防疫管理指引，部分長照機構陸續降載服務，如果下周疫情警戒確定降級，包括社會處轄管的身障機構附設日照1家、社區日間作業設施11家、社區式日間照顧2家、日間服務機構21家、早期療育機構1家，及縣轄68處部落文化健康站、 310處老人社區關懷據點，都會恢復運作，正常提供服務能量。
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