撐不了 汕頭泉成沙茶火鍋旗下品牌23日起傳全面停業

疫情趨緩，即將降級，但創設逾70多年的高雄汕頭泉成沙茶火鍋傳出除中山總店外，其他設於各百貨據點的餐飲品牌今起全面撤離，引發網路熱議。

汕頭泉成沙茶火鍋歷史久，是不少名人饕客的最愛，「韓流」正夯期間因高雄前市長韓國瑜前往用餐，更是聲名大噪。這家老字號火鍋店因口味佳，逐步發展成餐飲集團，旗下有多項餐飲品牌，進軍各知名百貨據點，不料近兩年新冠疫情爆發，三級警戒又禁內用，百業蕭條，好不容易即將逐步解封，但傳出汕頭泉城火鍋23日起旗下品牌將全面停業！

泉成集團旗下的品牌包括男前燒肉、星野肉肉鍋、虎樂plus、花韓燒、囍頭燒、汕頭泉成漢神巨蛋店等。泉成集團發布聲明表示，因飽受疫情衝擊及未來不確定性，損失巨大，旗下各門市無法長久正常營業，萬般不捨，7月23日起全面歇業。

汕頭泉成沙茶火鍋由隻身由大陸潮州汕頭來台的張桂泉於民國23年創辦，當年他在高雄碼頭當捆工，結識碼頭旁賣牛雜的外省老攤販，兩人是汕頭老鄉，結成忘年之交，三年後老攤販因年邁，將六把竹板凳和一甕沙茶醬的牛雜攤交給張桂泉，張潛心研發，並傳承老攤販的老滋味，之後發展成餐飲集團，其中星野肉肉鍋在義享店，花韓燒都剛開不久。