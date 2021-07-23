觸電婦人不治 前韓國瑜幕僚批：市政與防疫一樣重要

高雄鳳山觸電婦人宣告不治引發外界撻伐究責，國民黨高雄市黨部副主委、前韓國瑜團隊幕僚曹桓榮批評，可以理解陳其邁市府團隊全心投入防疫，但不應疏忽基礎市政建設，否則不會發生悲劇。高市議員黃捷、鍾易仲、李雅靜等人質疑，為何事發3天還查不出原因，要求市府盡速查明原因、改善漏電疏失。

國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮曾任高市府民政局長，他說，新冠疫情爆發來，可以理解市府團隊全力投入防疫工作，但不應疏忽基礎的市政建設，尤其是大排清淤、水溝疏通等重要的防汛治水工程。

曹桓榮說，陳其邁市長去年八月上任以來，不斷發生各種工安、治安事件，施政滿意度也在六都末段班，是什麼樣的原因造成市府螺絲全面鬆掉。此外，治水工程必須要有明確計畫，疏通水路、打通淹水瓶頸、增建滯洪池及抽水站，定期進行大排清淤及水溝疏通，才能讓高雄成為一個韌性城市。

高市議員黃捷說，要求市府儘速釐清事發原因及責任，並加強盤點電箱安全，避免意外再次發生。李雅靜則對處理過程不滿，她表示，事發至今已逾3天，市府至今尚未釐清責任歸屬，相關單位除卸責就是甩鍋，難道保障人民生命安全，不是政府應有的責任嗎？

鍾易仲說，每位鄉親朋友的離去都令人悲傷，尤其是因為國家設施維護不當，供電設施經不起一場大雨考驗，竟漏電釀成人命傷亡意外，這樣的品質如何讓市民安心？市府3天查不出原因，無法給往生者及其家屬交代，這種效率如何讓人接受？