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屏東有線電視推智慧監控、大聲公 即時掌握市場人流

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮公所與屏東有線電視合作在潮州鎮中正市場裝設監視器及廣播擴音系統，市場管理員或里長可透過手機APP，即時掌握市場動態，搭配廣播宣導防疫措施，保障市場攤商、採購民眾及家人健康。圖／屏東有線電視提供
屏東縣潮州鎮公所與屏東有線電視合作在潮州鎮中正市場裝設監視器及廣播擴音系統，市場管理員或里長可透過手機APP，即時掌握市場動態，搭配廣播宣導防疫措施，保障市場攤商、採購民眾及家人健康。圖／屏東有線電視提供

全台疫情現維持三級警戒，政府呼籲民眾減少外出，但民生採買需求無可避免，傳統市場仍見人潮。為強化傳統市場防疫，屏東市公所、潮州鎮公所與屏東有線電視合作裝設監視器及廣播擴音系統，市場管理員或里長可透過手機APP，即時掌握市場動態，搭配廣播宣導防疫措施，保障市場攤商、採購民眾及家人健康。

屏東有線電視指出，架設系統採高解析度畫質影像，方便讓市場管理員以及當地里長遠端即時監控，若發現民眾未戴好口罩、未保持社交距離或是出現採購群聚等違規現象，管理人員可即時發話示警勸導，降低疫情傳播風險。

屏東市平和里長伍靜華說，平時分身乏術的情況下，系統連結手機APP讓她快速掌控中央市場現場情形。 當市場出現防疫漏洞，或有需要告知攤商的訊息，即使不在現場，她也可以馬上遠端廣播，除此之外，還能知道市場24小時治安狀況。

潮州鎮燒冷冰圓環附近的中正市場平時人潮車流密集，潮州鎮公所也在此設置監控廣播系統，近期除運用這套設備落實中央防疫政策，若遇上行車或消費糾紛，也便於回溯影像蒐證管理。

屏東市公所與潮州鎮公所指出，防疫期間在轄區公有市場入口實施QR code實聯制並提供酒精消毒，再加入監控廣播擴音系統，大大提升防疫效果，此外還能掌握現場治安、交通情形，對管理方、地方商家以及採購民眾都能多重受惠。

屏東市公所與屏東有線電視合作，在中央市場裝設監視器及廣播擴音系統，市場管理員或里長可透過手機APP，即時掌握市場動態，搭配廣播宣導防疫措施，保障市場攤商、採購民眾及家人健康。圖／屏東有線電視提供
屏東市公所與屏東有線電視合作，在中央市場裝設監視器及廣播擴音系統，市場管理員或里長可透過手機APP，即時掌握市場動態，搭配廣播宣導防疫措施，保障市場攤商、採購民眾及家人健康。圖／屏東有線電視提供
屏東市平和里長伍靜華說，透過監視與廣播擴音系統，透過手機APP即時掌握市場人流，有助於防疫。圖／屏東有線電視提供
屏東市平和里長伍靜華說，透過監視與廣播擴音系統，透過手機APP即時掌握市場人流，有助於防疫。圖／屏東有線電視提供

屏東 疫情 傳統市場

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