屏東有線電視推智慧監控、大聲公 即時掌握市場人流

全台疫情現維持三級警戒，政府呼籲民眾減少外出，但民生採買需求無可避免，傳統市場仍見人潮。為強化傳統市場防疫，屏東市公所、潮州鎮公所與屏東有線電視合作裝設監視器及廣播擴音系統，市場管理員或里長可透過手機APP，即時掌握市場動態，搭配廣播宣導防疫措施，保障市場攤商、採購民眾及家人健康。

屏東有線電視指出，架設系統採高解析度畫質影像，方便讓市場管理員以及當地里長遠端即時監控，若發現民眾未戴好口罩、未保持社交距離或是出現採購群聚等違規現象，管理人員可即時發話示警勸導，降低疫情傳播風險。

屏東市平和里長伍靜華說，平時分身乏術的情況下，系統連結手機APP讓她快速掌控中央市場現場情形。 當市場出現防疫漏洞，或有需要告知攤商的訊息，即使不在現場，她也可以馬上遠端廣播，除此之外，還能知道市場24小時治安狀況。

潮州鎮燒冷冰圓環附近的中正市場平時人潮車流密集，潮州鎮公所也在此設置監控廣播系統，近期除運用這套設備落實中央防疫政策，若遇上行車或消費糾紛，也便於回溯影像蒐證管理。