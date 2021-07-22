2022高市議員選舉 泛綠新人輩出競爭激烈

2022年議員選舉，高雄市各陣營展開布局。泛綠競爭激烈，民進黨目標單獨過半，泛綠台灣基進插旗8個選區、時代力量也在5個選區參戰；國民黨則要守住戰果，力拚過半；民眾黨也展現插旗南台灣當仁不讓雄心。

距離2022年選舉還有段時間，國民黨、民進黨、民眾黨、台灣基進、時代力量等各政黨，預計在近年底時正式提出人選，但各陣營已展開布局，泛綠新人輩出。

時代力量高雄市黨部透露，市議員布局，預計在第3選區的大岡山（岡山、橋頭、燕巢、永安、彌陀、梓官）、4選區左楠（左營、楠梓）、7選區的三民、9選區的鳳山，以及10選區的前鎮小港，共5個選區推出人選，目標拿下足以成立議會黨團的3席。

台灣基進黨新聞部主任張博洋說，規劃在11選區的林園及大寮、10選區的前鎮及小港、大岡山、左楠、三民、鳳山、6選區旗鼓鹽（旗津、鼓山、鹽埕），以及8選區的前新苓（前金、新興、苓雅）等8個選區推出人選，同樣力拚至少3席可成立黨團。

前高雄市長陳菊執政時，民進黨曾拿下半數33席議員席次，2022年選舉也盼再創佳績。民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間以配合抗疫為重，民進黨會提名最好人選，以過半席次為目標。

除了面對「小綠」競爭態勢，民進黨初選同樣激烈。其中，第10選區（前鎮及小港區）和第3選區的（大岡山區），兩大派系菊系、湧言會同時推出新人，初選互別苗頭。

菊系在前鎮及小港區推出黃彥毓、大岡山區陳慶鴻，另有左楠的黃偵琳、鳳山區蘇致榮、林園及大寮區洪村銘。

湧言會在前鎮及小港區推出黃雍琇；大岡山區林志誠；前新苓（前金、新興、苓雅）鄧巧佩；1選區大旗美（旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林、內門、茂林、桃源、那瑪夏等9區）的李庭慧。

藍軍在2018年選戰表現不俗，明年選舉增額提名空間不大。國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮表示，明年除守住原有席次，也會努力再拓展版圖。

台灣民眾黨高雄市黨部主委、立委張其祿表示，目標在高雄市11個選區都提出人選，目前已在前鎮及小港區、左楠、三民、旗鼓鹽、前新苓、大旗美、鳳山及2選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮）等8個選區已有初步人選，也有服務據點。

這屆高雄市議會議員席次有66席，在國民黨籍前議長許崑源過世後，現有65席。包括國民黨31席、民進黨25席、無黨團結聯盟3席，台聯、時力、親民黨各1席，以及無黨籍議員3席。