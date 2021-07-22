高雄老車站回娘家 8月啟動遷移作業

高雄中博高架橋已拆除，高雄市政府預定8月1日展開帝冠式老車站「啟動」、「挪移」及「定位」等三階段作業，要讓老車站回到19年前原本的中軸線位置。

高雄老車站為和洋式建築，建於1941年，屋頂採取日本寺廟或貴族專用，猶如一頂帝王帽，被稱為「帝冠式」建築。因鐵路地下化工程，2002年遷離原址，另建臨時車站使用，老車站改為「高雄願景館」作為展覽、紀錄歷史的場域。

如今鐵路地下化已完工，高雄市中博高架橋也於今年4月5日拆除完成，市府將把老車站重新移回未來新站區的中軸線，作為車站地標及見證城市演進與脈動。

高雄市副市長林欽榮今天前往了解老車站遷移工程進度，林欽榮說，車站預計8月1日起，將展開北挪4.8公尺的工程作業，接下來就是老車站的「啟動」、「挪移」及「定位」三階段作業。

林欽榮說，老車站平移工程，是透過軌道推動，如穿上溜冰鞋般，將於8月1日至8月7日完成北移4.8公尺作業，接著8月21日啟動西移57.86公尺定位，未來永久定位將採完全制震。

高雄市府團隊將與交通部鐵道局合作規劃系列活動，「啟動」、「挪移」等儀式，有南島舞集、新古典室內樂團、光雕秀等演出，活動從8月持續至9月，市府也製作「高雄驛起飛，高雄一起飛」形象預告片，邀民眾一同見證車站歷史。

林欽榮表示，未來願景館將座落於高雄新站左右側弧形空中花園，搭配前側廣場的景觀植栽階梯，結合夜間照明設施，讓高雄老車站重現於中山路軸線。