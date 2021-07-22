外師打疫苗愛台灣 有益鋼鐵捐防疫餐愛台灣

高雄市府今天在岡山農工繼續為國小教員工打疫苗，岡山國小美籍外師Kirk柯克也來打疫苗，他說，台灣是相對安全的國家，所以選在高雄打疫苗，可以保護師生的安全，我Ok你Ok，你safe我safe。位於高雄永安工業區的「有益鋼鐵」，捐贈各百份便當、飲品與環保餐具防疫愛心餐，感謝第一線防疫人員。

柯克是岡山國小英語村的外師，來台已10年，他說被台灣美麗的風景吸引，也在國內結交許多志同道合的車友，有時間就會一起騎乘重機出遊，去過台灣許多地方，前陣子疫情尚未警戒時，就重機完成了高雄宜蘭遊。

來自美國緬因州的柯克，幾次回美國都沒有打疫苗，這次為了師生的健康，所以留在台灣打疫苗。他也鼓勵在台外籍人士一定要施打疫苗，愛自己、愛別人、也愛台灣。感謝美國政府捐助台灣疫苗，讓國內民眾都可以施打疫苗，減少感染。