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外師打疫苗愛台灣 有益鋼鐵捐防疫餐愛台灣

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市岡山國小校長莊燿隆（左）與外師Kirk（右），在岡山農工接種疫苗。圖／高雄市教育局提供
高雄市岡山國小校長莊燿隆（左）與外師Kirk（右），在岡山農工接種疫苗。圖／高雄市教育局提供

高雄市府今天在岡山農工繼續為國小教員工打疫苗，岡山國小美籍外師Kirk柯克也來打疫苗，他說，台灣是相對安全的國家，所以選在高雄打疫苗，可以保護師生的安全，我Ok你Ok，你safe我safe。位於高雄永安工業區的「有益鋼鐵」，捐贈各百份便當、飲品與環保餐具防疫愛心餐，感謝第一線防疫人員。

柯克是岡山國小英語村的外師，來台已10年，他說被台灣美麗的風景吸引，也在國內結交許多志同道合的車友，有時間就會一起騎乘重機出遊，去過台灣許多地方，前陣子疫情尚未警戒時，就重機完成了高雄宜蘭遊。

來自美國緬因州的柯克，幾次回美國都沒有打疫苗，這次為了師生的健康，所以留在台灣打疫苗。他也鼓勵在台外籍人士一定要施打疫苗，愛自己、愛別人、也愛台灣。感謝美國政府捐助台灣疫苗，讓國內民眾都可以施打疫苗，減少感染。

有益鋼鐵總經理張睿芯今天帶領團隊至鄰近的岡山農工疫苗接種站，由高雄教育局長謝文斌代表受贈防疫愛心餐。張睿芯說，新冠肺炎疫情已屆一年多的時間，台灣百業經濟與民生皆有所影響，在經濟復甦的前提，首要是全台灣團結一心攜手跨越疫情的時期，防疫、抗疫是一場馬拉松，最辛苦的是最前線的防疫醫護人員們，所以透過愛心防疫餐對現場醫護人員與工作人員傳達敬意與溫暖，加油打氣。

高雄市岡山國小外師Kirk（右）在岡山農工接種疫苗。圖／高雄市教育局提供
高雄市岡山國小外師Kirk（右）在岡山農工接種疫苗。圖／高雄市教育局提供
捐贈儀式高雄市岡山區長黃中中、高雄市政府教育局長謝文斌、有益鋼鐵總經理張睿芯與董事長特助劉鴻陞（左至右）。圖／高雄市教育局提供
捐贈儀式高雄市岡山區長黃中中、高雄市政府教育局長謝文斌、有益鋼鐵總經理張睿芯與董事長特助劉鴻陞（左至右）。圖／高雄市教育局提供
捐贈儀式高雄市岡山區長黃中中、高雄市政府教育局長謝文斌、有益鋼鐵總經理張睿芯與董事長特助劉鴻陞（左至右）。圖／高雄市教育局提供
捐贈儀式高雄市岡山區長黃中中、高雄市政府教育局長謝文斌、有益鋼鐵總經理張睿芯與董事長特助劉鴻陞（左至右）。圖／高雄市教育局提供

疫苗 岡山 疫情

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