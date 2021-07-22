金門藍色公路解說員線上課程報名秒殺 縣府將加開場次

金門縣府在去年推出「藍色公路」遊程，大受觀光客喜愛，今年初更有新船舶業者投入市場，但因疫情延燒而打亂節奏，縣府為提升藍色公路隨船人員解說教育訓練，將於本月24日採線上視訊方式授課，初期開放名額共計100名，沒想到昨首日開放報名，就有116人報名，觀光處也承諾將增開班次以滿足需求。

此次報名狀況十分熱烈，首日開放報名就馬上額滿，金門縣領團解說員協會理事長陳和海表示，這次課程在後續警戒降級國旅復甦後，對提升地區導遊、領隊及解說員在藍色公路之服務品質有其必要，故向縣府爭取盼能在此基礎上及現仍三級警戒前提上加開場次，讓相關從業人員能夠增進本身知能。

據了解，首日開放報名狀況非常踴躍，計有116人完成報名，業者期盼旅遊服務品質提升，都願意在三級警戒朝微解封甚至降級之前，投入課程以吸收新知，觀光處也從善如流，增開場次。

新冠肺炎疫情嚴峻，為了解各觀光產業需求，縣府先前在6月份與各公協會理事長進行座談，討論議題聚焦於「觀光產業課程規畫」及「品質提升計畫」兩大方面，課程部分在三級警戒持續期間仍可持續規畫進行服務品質提升，並依業者實際需求做為上課主題；另品質提升計畫將針對業者欲改善軟硬體設施設備酌予補助，包含線上旅服系統建置、防疫物品採購及友善無障礙設施等。