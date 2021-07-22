颱風外圍風浪大 漁船進港避風船員快篩

受煙花颱風外圍影響，澎湖海域出現10級強陣風，附近作業的船隻紛紛進港避風，連屏東縣3艘漁船也都駛進龍門港避風，12名船員雖未下船，澎湖縣政府也專車接送快篩，結果全數陰性。

颱風煙花的行進路徑偏北，對澎湖沒有直接影響，但外圍環流，讓澎湖海域出現陣風8至10的強陣風，不少附近作業船隻紛紛提早進港避風，馬公第3漁港停滿大小漁船，漁民也都加強繫纜作業。

以往大都是在地的作業船隻，不過昨天有來自屏東籍震豐滿1號、吉志益2號與永勝11號等3艘漁船，駛近龍門漁港避風，3船共有12名台籍與外籍船員。雖未上岸，縣政府考量目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，今天主動安排防疫專車接送12人前往機場進行快篩，結果全都為陰性。

澎湖縣政府為防堵疫情流入，除了機場快篩，往返台澎漁船在返回澎湖時，所有船員也都必須接受快篩。這項漁船快篩措施，自6月16日起至7月21日間，共計81艘漁船、365名船員（國籍船員139人，外籍226人）返港快篩，除1人陽性再作PCR檢測後，其他全都是陰性。