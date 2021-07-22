快訊

各地風雨時程表出爐！烟花颱風將襲 北部防致災降雨

【BNT的奇幻漂流／下】揭開郭董「不選2024」之謎 安撫民進黨疑慮不再卡疫苗

颱風外圍風浪大 漁船進港避風船員快篩

中央社 / 澎湖縣22日電

受煙花颱風外圍影響，澎湖海域出現10級強陣風，附近作業的船隻紛紛進港避風，連屏東縣3艘漁船也都駛進龍門港避風，12名船員雖未下船，澎湖縣政府也專車接送快篩，結果全數陰性。

颱風煙花的行進路徑偏北，對澎湖沒有直接影響，但外圍環流，讓澎湖海域出現陣風8至10的強陣風，不少附近作業船隻紛紛提早進港避風，馬公第3漁港停滿大小漁船，漁民也都加強繫纜作業。

以往大都是在地的作業船隻，不過昨天有來自屏東籍震豐滿1號、吉志益2號與永勝11號等3艘漁船，駛近龍門漁港避風，3船共有12名台籍與外籍船員。雖未上岸，縣政府考量目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，今天主動安排防疫專車接送12人前往機場進行快篩，結果全都為陰性。

澎湖縣政府為防堵疫情流入，除了機場快篩，往返台澎漁船在返回澎湖時，所有船員也都必須接受快篩。這項漁船快篩措施，自6月16日起至7月21日間，共計81艘漁船、365名船員（國籍船員139人，外籍226人）返港快篩，除1人陽性再作PCR檢測後，其他全都是陰性。

澎湖 快篩 屏東縣

延伸閱讀

烟花颱風明來襲 北市消防局：可能無法達停班停課標準

後疫時代文化振興 陳其邁：市府提供免費快篩防疫顧問

颱風又被台灣彈開？ 網憂「一年未放颱風假」背後危機

烟花颱風外圍環流狂襲北台灣 9縣市豪、大雨特報

相關新聞

高雄防疫旅館爆「群聚開趴」 市府蒐證開罰

高雄防疫旅館傳居家檢疫者群聚開趴，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，已收到事證，違反居家檢疫規定，將依法開罰新台幣10萬元...

外師打疫苗愛台灣 有益鋼鐵捐防疫餐愛台灣

高雄市府今天在岡山農工繼續為國小教員工打疫苗，岡山國小美籍外師Kirk柯克也來打疫苗，他說，台灣是相對安全的國家，所以選...

後疫時代文化振興 陳其邁：市府提供免費快篩防疫顧問

有關後疫情時代的文化振興，高雄市長陳其邁今天在防疫會議表示，針對文化部所開放的拍攝劇組、戲團酬神、表演藝術與流行音樂部分...

品質不輸日本 金門限量生產昆布受歡迎

日本的昆布聞名全球，但你知道金門也有生產昆布，且價格比日本便宜一大半。受到疫情影響，原本每年一推出就造成搶購熱潮的金門縣...

勞動部推產業新尖兵試辦計畫 15-29歲失業青年免費參訓

疫情影響各行業，今年青年的求職路比以往艱辛，勞動部推動「產業新尖兵試辦計畫」。勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，只要符合1...

夏季蜂蛇通報激增屏東3個月破千件 相較去年同期增2成

夏季是蛇類、蜂類出沒頻繁的季節，屏東縣農業處指出，今年4、5、6月，累計通報數量已經破千件，捕捉蛇類651隻、摘除283...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。