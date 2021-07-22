高雄防疫旅館爆「群聚開趴」 市府蒐證開罰

高雄防疫旅館傳居家檢疫者群聚開趴，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，已收到事證，違反居家檢疫規定，將依法開罰新台幣10萬元到100萬元，並將所有住民移送至其他防疫旅館。

高雄市一家防疫旅館遭檢舉有一名男子日前自土耳其伊斯坦堡搭乘機回台，18日入住，但21日晚間疑似找友人喝酒開趴，房內有5人群聚，違反防疫規定。

潘炤穎今天在防疫會議後表示，市府今天上午已前往旅館了解，針對相關事證和監視器畫面釐清，21日凌晨約1時許，有4名訪客進出同一房間，已違反居家檢疫規定，將依據停留時間長短，開罰10萬元到100萬元不等。

另除了違反居家檢疫規定，是否也違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國疫情3級警戒的室內不超過5人群聚規定，潘炤穎說，會再根據事證進一步釐清。

至於旅館管理是否涉及管理疏失，潘炤穎說，將根據旅館負責人陳述，進行後續裁罰。高雄市觀光局已要求旅館立即改善，並將所有住民移送到別的防疫旅館。

觀光局表示，已將涉及群聚的防疫旅館住民約83人，陸續移送到別的防疫旅館。高雄市長陳其邁表示，確實有群聚個案，將會開罰，高雄市規定就是如此，若不遵守防疫規定，沒有例外，一定開罰，籲民眾務必配合規定。

依傳染病防治法規定，居家檢疫者擅離隔離場所，可罰10萬元至100萬元。另依防疫3級警戒規定，若違反規定群聚，可罰6萬元至30萬元罰鍰。