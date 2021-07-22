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後疫時代文化振興 陳其邁：市府提供免費快篩防疫顧問
有關後疫情時代的文化振興，高雄市長陳其邁今天在防疫會議表示，針對文化部所開放的拍攝劇組、戲團酬神、表演藝術與流行音樂部分，高市府會為提供防疫顧問與免費快篩服務。
陳其邁表示，各縣市的疫調工作都已逐漸落實，最重要的是在疫苗的施打，高雄市接種率已經超過25%，下一波有15萬人完成預約東西登記。高市府明天就會公布微解封的管理配套措施，宣布部分開放的活動以及場域，還是遵循積極開放、有效管理的原則。最近在規畫的很多，包括幼兒園、托兒所，或是其他特定的工作，已再一次的盤點措施與相關防疫工作，以提供安全的社區。
陳其邁說，針對文化部所開放的拍攝劇組、戲團酬神、表演藝術與流行音樂，因為後疫情時代的文化振興，要有相關的準備工作，儘量回復社會、經濟、文化的活動。高雄市政府向文化界的朋友報告 ，除了會提供防疫顧問，請公共衛生專家來檢查並提供好的建議，大家不用緊張；市府也會扛起責任，提供公費快篩。
市府指出，要有後疫的生存振興，才有疫後的復甦如常。拍攝劇組部分指的是疫情期間在高雄拍攝的劇組；劇團酬神包括宗教、廟會、祭祀酬神演出；表演藝術有廳堂彩排、直播、錄影；流行音樂部分包括線上演唱會、直播、錄影。民眾有任何問題，可打文化局專線07-2225136分機8818，幫大家免費服務，在第一次的開放務必讓市民都能夠安心。
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