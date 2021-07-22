後疫時代文化振興！陳其邁：市府提供免費快篩防疫顧問

有關後疫情時代的文化振興，高雄市長陳其邁今天在防疫會議表示，針對文化部所開放的拍攝劇組、戲團酬神、表演藝術與流行音樂部分，高市府會為提供防疫顧問與免費快篩服務。

陳其邁表示，各縣市的疫調工作都已逐漸落實，最重要的是在疫苗的施打，高雄市接種率已經超過25%，下一波有15萬人完成預約東西登記。高市府明天就會公布微解封的管理配套措施，宣布部分開放的活動以及場域，還是遵循積極開放、有效管理的原則。最近在規畫的很多，包括幼兒園、托兒所，或是其他特定的工作，已再一次的盤點措施與相關防疫工作，以提供安全的社區。

陳其邁說，針對文化部所開放的拍攝劇組、戲團酬神、表演藝術與流行音樂，因為後疫情時代的文化振興，要有相關的準備工作，儘量回復社會、經濟、文化的活動。高雄市政府向文化界的朋友報告 ，除了會提供防疫顧問，請公共衛生專家來檢查並提供好的建議，大家不用緊張；市府也會扛起責任，提供公費快篩。