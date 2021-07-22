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品質不輸日本 金門限量生產昆布受歡迎

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門的生鮮海帶經過充足日光曝曬，最後才能製成海帶乾。記者蔡家蓁／攝影
金門的生鮮海帶經過充足日光曝曬，最後才能製成海帶乾。記者蔡家蓁／攝影

日本的昆布聞名全球，但你知道金門也有生產昆布，且價格比日本便宜一大半。受到疫情影響，原本每年一推出就造成搶購熱潮的金門縣水試所生鮮海帶銷量大減，加上今年海帶產量豐收，縣水試所剩下約5噸的生鮮海帶，所方近日製成昆布（海帶乾)推出，吸引不少老饕跨海訂購，成為近期詢問度最高的人氣商品。

金門周邊海域遼闊，海域環境潔淨而且營養鹽豐富，養殖海藻成效甚佳，不需投資餌料經費，也符合節能環保的趨勢，每年海帶開賣，儘管價錢優惠平實，但也總能為所方帶來20多萬的額外收入。

縣水試所海洋漁業課長李佳發表示，目前市面上的海帶多是經過乾燥後，全台僅金門與馬祖有推出生鮮海帶的相關產品，但又以金門為最大宗，今年因為氣候較冷，海帶收成約6噸，算是大豐收。

他也透露，今年受疫情影響，民眾減少出門，讓生鮮海帶的銷售量也受到影響，加上近來水試所輔導不少養殖戶，讓海帶的整體生產量明顯激增，所方就將剩餘的海帶製成海帶乾，進行銷售。

水試所行政課長吳悅嫣說，目前市面上的海帶多是國外進口，全台僅金門有海帶乾，她提到，12公斤的海帶曬乾後，只能收成1公斤的海帶乾，過程要依靠大量人工，成品看似簡單，但過程卻相當繁瑣，且要曝曬近一周才大功告成。

吳悅嫣表示，海帶經過曝曬脫水以後，保存期限可以延長，存放的方式也變得簡單；乾燥的海帶方便包裝，也是許多民眾送禮的首選之一，水試所生產的昆布，每包裝的重量是80公克，售價1包150元，比日本便宜不少，相比生鮮海帶，台灣消費者更青睞海帶乾。

金門縣水試所也表示，他們生產的海帶乾，是純天然日曬，保證新鮮無添加人工色素與浸泡化學藥劑，並經SGS檢測未檢出無機坤及重金屬，檢驗合格符合食品安全規範，海帶乾產品並已投保1千萬產品責任保險，以確保民眾食的安全。洽詢電話：082-326408。

金門縣水試所近日推出昆布，吸引不少老饕跨海訂購，成為近期詢問度最高的人氣商品。記者蔡家蓁／攝影
金門縣水試所近日推出昆布，吸引不少老饕跨海訂購，成為近期詢問度最高的人氣商品。記者蔡家蓁／攝影
金門近日天氣炎熱，金門縣水試所工作人員將生鮮海帶經過曝曬，製成海帶乾。記者蔡家蓁／攝影
金門近日天氣炎熱，金門縣水試所工作人員將生鮮海帶經過曝曬，製成海帶乾。記者蔡家蓁／攝影
金門縣水試所工作人員將生鮮海帶一條條的放在架子上曝曬，經過一週的反覆曝曬，才能製成海帶乾。記者蔡家蓁／攝影
金門縣水試所工作人員將生鮮海帶一條條的放在架子上曝曬，經過一週的反覆曝曬，才能製成海帶乾。記者蔡家蓁／攝影

金門 生鮮 日本

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