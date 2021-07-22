屏東有線電視推市場智慧監控 強化防疫

屏東市公所及潮州鎮公所與屏東有線電視合作，在傳統市場裝設監視器及廣播擴音系統，市場管理員或里長可使用APP即時掌握市場動態，並搭配廣播宣導防疫措施，強化市場防疫。

傳統市場人潮一直是防疫容易出現破口的地方，屏屏東有線電視推出市場智慧監控，屏東市公所及潮州鎮公所與屏東有線電視合作，在傳統市場裝設。

屏東有線電視表示，所架設系統採高解析度畫質影像，可以方便讓市場管理員以及當地里長遠端即時監控，如有民眾沒有戴好口罩、沒保持社交距離或是出現採購群聚等違規現象，管理人員可即時發話示警勸導，降低疫情傳播風險。

屏東市平和里長伍靜華說，平時在分身乏術的情況下，透過系統所連結的APP可以讓她快速掌控里內中央市場現場情形，一但市場出現防疫漏洞，或有需要告知攤商的訊息，即使不在現場，她也可以馬上遠端廣播，除此之外，還能知道市場24小時治安狀況。

位於潮州燒冷冰圓環附近的中正市場平時人潮車流密集，潮州鎮公所也在此設置監控廣播系統，鎮公所表示，近期除了運用這套設備落實中央防疫政策，遇上行車或消費糾紛，也便於回溯影像蒐證管理。

屏東市公所與潮州鎮公所指出，防疫期間都在轄區公有市場入口實施QR Code實聯制並提供酒精消毒，如今加入監控廣播擴音系統，更大大提升防疫效果，除此外，還能掌握現場治安、交通情形，對於管理方、地方商家以及採購民眾都能多重受惠。