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夏季蜂蛇通報案激增 屏東3個月超過千件

中央社 / 屏東縣22日電

夏天蛇類與蜂類出沒頻繁，屏東縣政府農業處表示，今年4月至6月通報案件已破千件，共捕捉651隻蛇類及摘除283巢蜂窩，提醒民眾，住家及周圍庭院環境維持整潔非常重要。

農業處今年持續辦理捕蜂捉蛇委外業務，民眾透過119通報後由委外廠商執行，統計，4、5、6月3個月通報數量已破千件，共捕捉651隻蛇類及摘除283巢蜂窩。

屏東農業處長鄭永裕表示，夏季是蛇類、蜂類出沒頻繁的季節，目前正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，民眾在家的時間變多了，更容易發現有野生動物入侵民宅情況。

農業處提醒，蛇類喜歡躲藏在縫隙、潮濕陰暗處，住家及周圍庭院環境維持整潔非常重要，應避免堆積雜物及保持乾燥。如要防止蛇類入侵住宅，可利用寬膠帶，以黏性面向上，將蛇躲藏位置圍住。或者，用相同方式放置數條膠帶，橫亙於躲藏點，蛇如爬行過去便會被膠帶纏住，可限制蛇類的移動。

鄭永裕表示，為避免發生危險，遇到蛇類以不觸碰並密切掌握蛇動向，再通報119消防局轉派專人到府服務協助捕捉。如不幸被蛇咬傷，務必保持冷靜，牢記蛇類形態、大小、顏色及其他特徵儘速就醫接受治療。

農業處指出，如果在戶外從事農事耕作或登山，避免使用香水、化粧品等，以免氣味招來蜂類叮咬，如遭受虎頭蜂攻擊，可利用衣服、帽子或手肘保護頭部，低身大步離開現場。也不要邊跑邊揮動衣物，會造成強力氣流，讓毒蜂更能認清目標，引來更多追擊的毒蜂。

屏東縣政府 COVID-19

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