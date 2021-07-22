防疫垃圾量增加 高市議員黃秋媖贈口罩給六區清潔隊

防疫期間，各地清潔隊員的工作量也繁重不少，高雄市議員黃秋媖為感謝疫情期間的辛苦與承擔高感染風險，今天早上結合愛心企業，合力捐贈口罩給岡山、橋頭、燕巢、梓官、永安及彌陀區等地清潔隊，慰勉清潔隊員注意執勤安全。

今天上午，黃秋媖會同高雄市政府環保局副局長陳琳樺、環保局企業工會理事長黃豐翔等人捐贈物資，陸續將4千片口罩送往岡山、橋頭、燕巢、梓官、永安及彌陀區清潔隊。

市議員黃秋媖表示，清潔隊員收垃圾時會近距離接觸民眾，疫情嚴峻時增加染疫風險，為體恤清潔隊執勤的辛苦，特別捐贈口罩當防疫物資，讓大家可以安心執勤。

清潔隊人員說，感謝外界捐贈防疫物資，因三級警戒原因，許多人待在家中的時間增加，垃圾量因此增加，希望民眾做好垃圾分類，減少對環境及清潔隊人員的負擔。