防疫垃圾量增加 高市議員黃秋媖贈口罩給六區清潔隊
防疫期間，各地清潔隊員的工作量也繁重不少，高雄市議員黃秋媖為感謝疫情期間的辛苦與承擔高感染風險，今天早上結合愛心企業，合力捐贈口罩給岡山、橋頭、燕巢、梓官、永安及彌陀區等地清潔隊，慰勉清潔隊員注意執勤安全。
今天上午，黃秋媖會同高雄市政府環保局副局長陳琳樺、環保局企業工會理事長黃豐翔等人捐贈物資，陸續將4千片口罩送往岡山、橋頭、燕巢、梓官、永安及彌陀區清潔隊。
市議員黃秋媖表示，清潔隊員收垃圾時會近距離接觸民眾，疫情嚴峻時增加染疫風險，為體恤清潔隊執勤的辛苦，特別捐贈口罩當防疫物資，讓大家可以安心執勤。
清潔隊人員說，感謝外界捐贈防疫物資，因三級警戒原因，許多人待在家中的時間增加，垃圾量因此增加，希望民眾做好垃圾分類，減少對環境及清潔隊人員的負擔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言