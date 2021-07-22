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勞動部推產業新尖兵試辦計畫 15-29歲失業青年免費參訓

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
23歲青年何榮廷參加產業新尖兵試辦計畫，結業後順利應徵到網站設計工程師的職務。圖／勞動部高屏澎東分署提供
23歲青年何榮廷參加產業新尖兵試辦計畫，結業後順利應徵到網站設計工程師的職務。圖／勞動部高屏澎東分署提供

疫情影響各行業，今年青年的求職路比以往艱辛，勞動部推動「產業新尖兵試辦計畫」。勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，只要符合15至29歲本國籍失業青年，皆可免費參訓，最高補助10萬元的訓練費用。23歲青年何榮廷透過此計畫，現在已應徵至一家設計公司擔任網站設計工程師。

「產業新尖兵試辦計畫」是勞動部、經濟部、內政部及教育部合作，由工業技術研究院、金屬工業研究發展中心、台灣建築中心及各大專校院等，開設未來產業需求的數位資訊、綠能科技等五大領域課程，協助對新產業有興趣的青年，提供專業訓練管道，結業後成為專業人才。

程泰運表示，雖疫情影響了國內部份產業，但也加速產業創新腳步，數位健康、AI、數位轉型等新科技應用發酵，讓資訊科技相關人才需求大增。

23歲青年何榮廷說，去年畢業後雖有找到工作，但覺得發展有限，他想改變又苦無管道，直到知道政府推動的「產業新尖兵試辦計畫」，產生跳脫舒適圈的勇氣，便辭掉工作，參加高屏澎東分署委外辦理的「智慧科技應用程式開發實務人才培訓班」，學習程式開發與專案管理等技能，並考取到專案管理師等相關證照，結訓後順利成為知名設計公司網站設計工程師，有效的主導專案的分工、排程，覺得對自己的未來發展很有信心。

高屏澎東分署指出，現在參加「產業新尖兵試辦計畫」，或勞動部自辦、委託或補助的失業者職前訓練課程，一般課程每月可領3千元、訓期最高領取3.6萬元。若參加的是政策性課程，每月可領8千元、訓期最高可領9.6萬元的學習獎勵金。目前招生的還有「國際銲接技師培訓專班第一梯」、「數位經濟新媒體跨境行銷人才養成班」、「無人機專業飛手操作訓練班」、「雲世代資通安全管理與技術人才培育班」、「離岸風電海事工程就業輔導班」等課程，歡迎15至29歲國籍失業青年參加，待疫情趨緩後，都能更快進入新產業。詳情可至台灣就業通官網的青年職訓資源網，點選「產業新尖兵」https://reurl.cc/9r028X查詢，或洽詢07-8210171分機1218。

青年 勞動部

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