微解封壽山人潮增 自管處：與猴要保持安全距離

微解封後，高雄壽山爬山人潮增加，國家自然公園管理處提醒民眾，除了人與人之間仍要保持安全距離，也要跟台灣獼猴等野生動物保持安全距離，避免人畜共通傳染病傳播。

國家自然公園管理處表示，壽山人潮近日明顯增加，民眾除了須注意與人保持社交距離避免感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），更要與台灣獼猴等野生動物保持安全距離，不要接觸或攜帶食物上山、餵食獼猴，引起獼猴注意。

中國近日發現首例人類感染猴傳播的皰疹B病毒病例，患者為北京一名53歲男性獸醫，於5月27日死亡。據報導，死者今年3月4日和6日解剖了2隻死猴子，約1個月後出現噁心及嘔吐，隨後發燒及出現神經系統方面症狀，最終不治。

國家自然公園管理處說，2015、2016年曾委託國立屏東科技大學進行「壽山國家自然公園台灣獼猴族群暨健康監測計畫」，結果顯示壽山的台灣獼猴有6種常見的腸道寄生蟲，及普遍存在於成年獼猴的疱疹B病毒，也可能帶有恙蟲病。

國家自然公園管理處表示，雖然在台灣至今尚未有任何人類感染疱疹B病毒紀錄，但疱疹B病毒也是衛生福利部疾病管制署列為「傳染病防治法」規定的第4類傳染病，是種會造成中樞神經系統疾病的人畜共通傳染病。

國家自然公園管理處強調，在人猴活動都很頻繁的壽山地區，民眾應該要加強危機意識，謹守「不接觸、不餵食、不挑釁」三不政策，才能安全遊山。