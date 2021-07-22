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颱風還沒到 楠梓颳強風吹倒10公尺高路樹

中央社 / 高雄22日電

中颱烟花逼近中，高雄楠梓科技產業園區旁上午突然颳起一陣強風，吹倒一棵10公尺高的路樹，警方立即拉起封鎖線疏導交通，高雄市政府工務局隨後將路樹移除，幸無人受傷。

高雄市警察局楠梓分局加昌派出所長何佳龍表示，今天上午7時30分，楠梓區颳起一陣強風，導致在外環西路上的楠梓加工區旁一棵高約10公尺大路樹應聲倒下，橫跨3個車道，將東西向快車道完全擋住，所幸未造成人車傷亡。

路樹倒下的位置正好在楠梓分局前的快車道，分局內加昌派出所員警見狀，立即衝到馬路拉起封鎖線，並用巡邏車等阻擋左右來車，再請後勁派出所員警一同協助疏導交通，同時撥打1999請工務局移除路樹，並通知警廣提醒用路人改道。

何佳龍說，雖然已通知工務局移除，但正好一旁有外包工程行在施工，上午8時多，工程行人員看到警察辛苦維持交通秩序，熱心提供俗稱「山貓」的小型推土機，先協助警方將倒塌路樹移到加工區圍牆旁，將突發路障排除。

上午約10時20分，工務局再將已移到圍牆的路樹整個移除。工務局表示，防汛期間都會檢修路樹，但只要颳起7到9級強風，路樹就有倒塌風險。

楠梓分局提醒，今天和明天是颱風來襲時段，用路人及民眾要提高警覺、隨時注意突發路況，減少意外發生。

路樹 車道 警察

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