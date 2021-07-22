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夏季蜂蛇通報激增屏東3個月破千件 相較去年同期增2成

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
夏季是蛇類、蜂類出沒頻繁的季節，屏東縣農業處指出，今年4、5、6月，累計通報數量已經破千件，捕捉蛇類651隻、摘除283巢蜂窩，與去年同期增兩成。圖／屏東縣農業處提供
夏季是蛇類、蜂類出沒頻繁的季節，屏東縣農業處指出，今年4、5、6月，累計通報數量已經破千件，捕捉蛇類651隻、摘除283巢蜂窩，與去年同期增兩成。圖／屏東縣農業處提供

夏季是蛇類、蜂類出沒頻繁的季節，屏東縣農業處指出，今年4、5、6月，累計通報數量已經破千件，捕捉蛇類651隻、摘除283巢蜂窩，與去年同期增兩成。農業處長鄭永裕說，今年通報蜂窩數量竄升，主要是5月沒有雨，又遇盛花，外溢分巢趨勢增。

鄭永裕說，防疫期間，民眾待在家時間變多，更容易發現野生動物入侵民宅，為防止蛇類入侵住宅，可利用一般包裝封箱用的寬膠帶，以黏性面向上，將蛇躲藏位置圍住，也可以相同方式放置數條膠帶，橫亙在躲藏點，蛇若爬行時便會被膠帶纏住，可限制蛇類的移動能力。為避免危險，遇到蛇類以不觸碰並密切掌握蛇的動向，再通報相關單位。

鄭永裕說，住家與周圍庭院環境維持整潔很重要，蛇類喜歡躲藏在縫隙、潮濕陰暗處，庭園避免堆積雜物及保持乾燥，若不幸被蛇咬傷，務必冷靜，牢記蛇類形態、大小、顏色及其他可能特徵並儘速就醫。

鄭永裕提醒，戶外從事農事耕作或登山避免使用香水、化粧品，以免過多的氣味招來蜂類叮咬，若遭受虎頭蜂攻擊可用

用衣服、帽子或手肘保護頭部，低身大步離開現場，切勿邊跑邊揮動衣物，會造成強力的氣流，讓追擊的毒蜂更能認清目標，且引來更多毒蜂追擊。

農業處指出，屏東縣通報蛇類出沒較多鄉鎮，以屏東市、內埔鄉、萬丹鄉居多，民眾通報時間熱點主要早上、傍晚過後。

夏季是蛇類、蜂類出沒頻繁的季節，屏東縣農業處指出，今年4、5、6月，累計通報數量已經破千件，捕捉蛇類651隻、摘除283巢蜂窩，與去年同期增兩成。圖／屏東縣農業處提供
夏季是蛇類、蜂類出沒頻繁的季節，屏東縣農業處指出，今年4、5、6月，累計通報數量已經破千件，捕捉蛇類651隻、摘除283巢蜂窩，與去年同期增兩成。圖／屏東縣農業處提供
夏季是蛇類、蜂類出沒頻繁的季節，屏東縣農業處指出，今年4、5、6月，累計通報數量已經破千件，捕捉蛇類651隻、摘除283巢蜂窩，與去年同期增兩成。圖／屏東縣農業處提供
夏季是蛇類、蜂類出沒頻繁的季節，屏東縣農業處指出，今年4、5、6月，累計通報數量已經破千件，捕捉蛇類651隻、摘除283巢蜂窩，與去年同期增兩成。圖／屏東縣農業處提供

屏東縣 萬丹

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