快加入！高雄好家載日平台送千人加菜金 近萬人搶登錄
「高雄好家載」外送平台今天起連續20天推出「時時送」抽獎活動，每小時抽出100組199元互助碼，每天抽一千組。高市府表示，昨天起開放登錄，一天內吸引近萬人登錄，越早登錄機會越大。
因應疫情，高雄市政府整合LINE熱點推出「高雄好家載」外送平台，協助店家、小黃司機度難關。今天（22日）起至8月10日，每天上午9點至下午6點，整點送出100組199元的「防疫互助碼」，總計2萬人獲得加菜金。
市府指出，昨天開放登錄，一天內吸引近萬名高雄市民登錄，活動今天開跑，早鳥登記者中，平均每10人就有1人得獎。得獎者可於5天內至LINE熱點「高雄好家載」（ https://reurl.cc/qg4Aey ），點選 「時時送199元 合作店家 點我訂購」專區，訂購外送美食單筆滿199元，輸入防疫互助碼享優惠。
完成訂購後隔日起5個工作天，LINE Pay Money儲值金199元回饋就會直接儲值至個人的LINE Pay Money帳戶中，儲值金可訂購「高雄好家載」平台的餐點、生鮮蔬果及生活百貨，也可用來搭乘高雄地區大眾運輸工具，或支援Line Pay Money店家消費。
此外，市府表示，「指定店家滿199元享1.5公里免運優惠」活動仍持續中，活動至8月15日晚上11點59分止。
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