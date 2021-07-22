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225名接觸者全採陰 IKEA高雄店今天可恢復營運

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
IEKA一名離職女經理返回馬來西亞時檢驗出陽性，高市府匡列225人檢測所幸都為陰性，決議讓賣場今起恢復營運。圖／翻攝自IEKA高雄店官網
IEKA一名離職女經理返回馬來西亞時檢驗出陽性，高市府匡列225人檢測所幸都為陰性，決議讓賣場今起恢復營運。圖／翻攝自IEKA高雄店官網

高雄IKEA傳出離職女經理返回馬來西亞時檢驗出陽性，疑似染疫，高市衛生局火速匡列225人進行快篩加PCR檢測，所幸全部採陰。

高市衛生局重申，IKEA馬來西亞籍離職員工疑似境外檢出陽性案，高市仍未接獲國際衛生條例（IHR）組織證實，但對於此案仍以一貫標準在24小時內完成疫調匡列採檢，含密切接觸者9人及職場一般接觸者216人共225人，經快篩及PCR採檢結果均為陰性。

衛生局表示，昨晚家小組會議討論決議，研判職場感染風險極低，再則IKEA昨天也完成閉館清消，今天將恢復正常營運，但所有一般接觸者必須自主健康管理至7月26日止。

IEKA離職女經理疑染疫一案昨由國民黨籍高市議員陳若翠揭露，陳認為賣場進出顧客多，擔心出現防疫破口，籲市長陳其邁別讓「微解封」變成「危解封」。

衛生局 馬來西亞 離職

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