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發揮宗教力量 佛教僧伽基金會再捐5千個面罩
高雄旗山醫院疫情期間，除維持醫院原有醫療量能，需支援檢疫所、快篩站、新冠疫苗接種站等，防疫物資需求非常大，佛教僧伽醫護基金會創辦人法師釋慧明接獲訊息，自去年起陸續捐贈防疫物資，今天下午再捐贈5000個防護面罩及1000袋濾掛咖啡，為醫護人員提供最安全的保障。
旗山醫院表示，釋慧明過去因遇到許多朋友沒有錢付健保費，起心動念創辦基金會以幫忙支付醫藥費，疫情爆發後，釋慧明也持續到醫療院所主動詢問防疫物資是否出現短缺問題，自去年起已陸續捐贈1100個N95口罩、600件隔離衣、1000個防護面罩、7500雙手套、350份素食點心等。
旗山醫院長李永恒表示，院方除了要維持原有醫療量能，另外支援檢疫所及社區快篩站，今年6月起也支援旗山、美濃地區社區中大型疫苗接種場次，防護面罩、隔離衣等使用量大，以防護衣來說，約半天就會熱到全身濕透需重新換一件，感謝釋慧明第一時間請廠商連夜趕貨，為醫護人員提供即時雨。
釋慧明表示，這波防疫物資感謝各界集資，及一位中醫院長林建雄捐贈，基金會直接與廠商接洽，捐贈防護面罩及濾掛咖啡，未來期許基金會朝長照方向發展，為長者提供類似老人社區的概念。
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