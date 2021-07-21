快訊

鄭州暴雨致25死7失聯 河南全省120多萬人受災

獨／2年前就預演 侯怡君爆打小三真實畫面流出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

發揮宗教力量 佛教僧伽基金會再捐5千個面罩

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
佛教僧伽醫護基金會創辦人法師釋慧明（中）捐贈防疫物資，由旗山醫院長李永恒（左二）受贈。圖／旗山醫院提供
佛教僧伽醫護基金會創辦人法師釋慧明（中）捐贈防疫物資，由旗山醫院長李永恒（左二）受贈。圖／旗山醫院提供

高雄旗山醫院疫情期間，除維持醫院原有醫療量能，需支援檢疫所、快篩站、新冠疫苗接種站等，防疫物資需求非常大，佛教僧伽醫護基金會創辦人法師釋慧明接獲訊息，自去年起陸續捐贈防疫物資，今天下午再捐贈5000個防護面罩及1000袋濾掛咖啡，為醫護人員提供最安全的保障。

旗山醫院表示，釋慧明過去因遇到許多朋友沒有錢付健保費，起心動念創辦基金會以幫忙支付醫藥費，疫情爆發後，釋慧明也持續到醫療院所主動詢問防疫物資是否出現短缺問題，自去年起已陸續捐贈1100個N95口罩、600件隔離衣、1000個防護面罩、7500雙手套、350份素食點心等。

旗山醫院長李永恒表示，院方除了要維持原有醫療量能，另外支援檢疫所及社區快篩站，今年6月起也支援旗山、美濃地區社區中大型疫苗接種場次，防護面罩、隔離衣等使用量大，以防護衣來說，約半天就會熱到全身濕透需重新換一件，感謝釋慧明第一時間請廠商連夜趕貨，為醫護人員提供即時雨。

釋慧明表示，這波防疫物資感謝各界集資，及一位中醫院長林建雄捐贈，基金會直接與廠商接洽，捐贈防護面罩及濾掛咖啡，未來期許基金會朝長照方向發展，為長者提供類似老人社區的概念。

佛教僧伽醫護基金會創辦人法師釋慧明（右）捐贈防疫物資，由旗山醫院長李永恒（左）受贈。圖／旗山醫院提供
佛教僧伽醫護基金會創辦人法師釋慧明（右）捐贈防疫物資，由旗山醫院長李永恒（左）受贈。圖／旗山醫院提供

新冠疫苗 醫護人員 疫情

延伸閱讀

EIU：台灣等亞洲地區防疫策略將從「清零」轉向低確診

慰勞防疫醫護清潔隊員 淡水里長送飲料麵包

吃得簡單又不運動當心肌少症 居家防疫3招助預防！

全災型智慧指揮監控平台分析疫情 新北市智能科技防疫

相關新聞

影／賈永婕生日捐百萬車給三地門鄉 部落叫她「烏妮」

抗疫女神賈永婕今天47歲生日，特別與丈夫王兆杰「獅子大開口」，要了一台一輛150萬元八人座休旅車，要贈送給三地門鄉公所，...

廟旁違建影響住戶出入 金門民眾大罵公權力不要睡著

金寧鄉東洲的孚佑廟旁空地，近期蓋起了一座違建，讓居住在廟後方的民眾，騎車出入都受到影響，附近住戶紛紛向縣府與鄉公所反應，...

立委李昆澤爭取經費 高雄九如橋將變短降低高低差

高雄市九如橋跨越愛河，聯繫鼓山區與三民區兩地交通，高雄市府配合鐵路地下化啟動改造方案。立委李昆澤指出，行政院同意補助4....

三級警戒延長 雙港展高雄場次延期開幕

全國三級警戒延長，藝文展覽活動也受到不小衝擊，原訂於本周開幕的「港灣記憶─臺灣南北雙港檔案特展」高雄展次也宣布延期，之後...

高雄鳳山變汪洋里長批「家沒大人」 市府視察備戰

高雄連日雨彈猛炸，鳳山區等地成水鄉澤國，忠義里里長昨深夜po出多張淹水照，怒批「家裡沒大人」。市長陳其邁、副市長林欽榮持...

金大研究高粱小麥生態 盼後疫情時代成吸引遊客新亮點

過去金門由於長時間戒嚴及軍事管制，早期除了高粱酒之外，幾乎沒有其他重大的經濟發展，近年來金門積極發展旅遊，透過當地特有的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。