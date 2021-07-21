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強化2022選舉戰力 民進黨高市黨部發布新人事

中央社 / 高雄21日電

迎戰2022年地方選舉，各陣營積極展開布局，民進黨高雄市黨部今天發布新人事異動，原任副執行長楊于謙出任執行長，並延攬資深媒體人王淑芬出任首席副執行長，協助政策溝通及服務。

民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟表示，楊于謙自接下代理執行長後表現佳，因此予以真除；首席副執行長王淑芬嫻熟高雄黨政，對原市區、縣區地方事務也很熟悉，搭配2名年輕副執行長，組成黃金陣容，為明年輔選強化戰力。

民進黨高雄市黨部今天發布人事異動，原任副執行長楊于謙出任執行長，資深媒體人王淑芬出任首席副執行長，要強化與民意的溝通並深化基層服務。

楊于謙曾任前行政院院長謝長廷辦公室參議，民進黨中央黨部文宣部、組織部、副秘書長辦公室、中國事務部、台灣民主學院及立委趙天麟服務團隊副主任等職務，行政及黨務工作資歷豐富。

王淑芬是高雄資深媒體人，出任首席副執行長，協助政策溝通及服務，為民進黨高雄市黨部持續擴大基層服務及溝通量能。另2名副執行長則是原任的劉瑞堂、江柏橙。

民進黨高雄市黨部前任執行長林志誠及副執行長鄧巧佩，已宣布投入2022年高雄市議員選舉，為保持黨部中立，兩人辭去黨職，專心投入選舉活動。兩人空缺如今補齊，宣告黨部輔選團隊成形。

民進黨 高雄市

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