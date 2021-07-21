疫情趨緩 金門縣議會宣布8月2日復會
隨著新冠肺炎疫情逐漸趨緩，金門縣議會今天傍晚表示，縣議會在第五次定期會剩餘2日議程未審議，計有縣政府提案6案、議員提案14案、人民陳情案3案等，議長洪允典表示，確定將於下月2日復會，予以審議，以回應民意需求。
受疫情影響，金門縣議會第五次定期會自5月20日起暫停，但議程還剩最後2日議程，議會當時決定，視疫情發展再滾動式檢討復會審議未決議案，也不時反映民意，提醒縣政府做好防疫工作，並向中央爭取疫苗多元取得管道，儘早為鄉親施打疫苗。
隨著疫情趨穩，洪允典於今日上午召集議會行政單位主管會報，會議上指示秘書長翁自保積極策辦復會相關事宜，以免因疫情耽誤了本縣部分預算案及人民權益法案之審議，決定將於8月2日復會。也要求翁自保要親自拜訪議員，徵詢意見，比照台灣縣市作法，積極研議復會事宜。
據縣議會表示，第七屆第五次定期會剩餘2日議程未審議，計有縣政府提案6案、議員提案14案、人民陳情案3案，以及臨時動議。
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