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高雄水果首次上架新加坡電商 上半年銷51.4噸

中央社 / 高雄21日電

未受疫情影響，高雄市農業局持續拓展新加坡農產品銷售通路，今年7月持續在實體超市銷售，更首次上架電商平台，預計共51.4噸的芭樂、紅心芭樂、鳳梨及小玉西瓜等外銷新加坡。

農業局表示，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲全球以來，海外推廣農產品活動不便，但台星雙方共同努力，克服不少限制。

農業局說，高雄長期外銷星馬主要農產品為珍珠芭樂與紅心芭樂，今年7月首次將「高雄首選」的珍珠芭樂及紅心芭樂上架新加坡生鮮產品電商REDMART，標榜2小時內迅速到貨，新加坡民眾可用APP下單就宅配到家。

高雄市今年也持續與新加坡連鎖超市合作辦理推廣活動，包括新加坡「昇菘超市」將於23日至25日舉辦高雄水果見面會活動，現場可以試吃高雄芭樂，還可選購大樹鳳梨等其他高雄水果。

新加坡連鎖超市FairPrice也持續上架高雄市芭樂、鳳梨、紅心芭樂及小玉西瓜等當季農產品。農業局長張清榮表示，以往著重實體超市通路銷售，今年受疫情影響，也首次與電商合作，線上、線下同步提升高雄水果的星馬市占率。

農業局表示，新加坡REDMART電商是「高雄首選」水果首次上架，由17日起上架4週，而兩大超市持續上架，並於7月陸續舉辦推廣活動。今年截至目前為止，共外銷包括芭樂、紅心芭樂、鳳梨、小玉西瓜等水果共51.4噸到新加坡。

新加坡 電商 鳳梨

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