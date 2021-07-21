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廟旁違建影響住戶出入 金門民眾大罵公權力不要睡著

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
孚佑廟旁原本有一條通道，但因為地主搭建違建，讓廟後方的民眾，騎車出入都受到影響。記者蔡家蓁／攝影
孚佑廟旁原本有一條通道，但因為地主搭建違建，讓廟後方的民眾，騎車出入都受到影響。記者蔡家蓁／攝影

金寧鄉東洲的孚佑廟旁空地，近期蓋起了一座違建，讓居住在廟後方的民眾，騎車出入都受到影響，附近住戶紛紛向縣府與鄉公所反應，一位王姓民眾也向本報投訴，指出「之前防火巷也被這排違建擴建到道路縮減，車過不去，現在又蓋違建，弄到都快沒路走了」，民眾認為，既然是違建，縣府就應該發揮公權力，盡快將違建拆除，不應該縱容地主胡作非為。

「先前這條路，騎機車還可以會車，但自從李姓地主蓋起違建後，機車進出都很危險，嚴重影響到附近住戶的權益」王姓民眾氣憤的向記者陳述，他說，也曾私下跟李姓地主溝通，說蓋起來會影響大家出入，但地主不甩，只回說要蓋車庫，但看他又疊磚、又抹水泥，還有屋頂，根本就不是要蓋車庫。

這起違建，也引起附近不少住戶不滿，不少民眾的進出都受到影響，甚至附近的宗親會也發函到鄉公所檢舉，並有人向多位議員陳情，要求監督縣府，盡快處理違建爭議，大喊「公權力不要睡著」！

對此，金寧鄉公所建設課長陳柏帆表示，上週已會同建設處建管科到附近實勘，雖然該處的土地所有權屬於地主，但已違反建築法規，且事涉自然村的公共用地，查證是違建屬實，已查報違建，並轉報給縣府，將由建設處建管科進行後續處理。

縣府建設處建管科也表示，此案已經在走行政程序，並且已多次勸告李姓地主適可而止，不要打壞跟鄰居的關係，目前還是希望勸說他自行拆除，若仍不理會，最後會依法拆除。

金寧鄉東洲的孚佑廟旁空地，近期蓋起了一座違建，讓居住在廟後方的民眾，騎車出入都受到影響，金寧鄉公所近日已正式查報為違建。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉東洲的孚佑廟旁空地，近期蓋起了一座違建，讓居住在廟後方的民眾，騎車出入都受到影響，金寧鄉公所近日已正式查報為違建。記者蔡家蓁／攝影

違建 建築

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