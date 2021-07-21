廟旁違建影響住戶出入 金門民眾大罵公權力不要睡著
金寧鄉東洲的孚佑廟旁空地，近期蓋起了一座違建，讓居住在廟後方的民眾，騎車出入都受到影響，附近住戶紛紛向縣府與鄉公所反應，一位王姓民眾也向本報投訴，指出「之前防火巷也被這排違建擴建到道路縮減，車過不去，現在又蓋違建，弄到都快沒路走了」，民眾認為，既然是違建，縣府就應該發揮公權力，盡快將違建拆除，不應該縱容地主胡作非為。
「先前這條路，騎機車還可以會車，但自從李姓地主蓋起違建後，機車進出都很危險，嚴重影響到附近住戶的權益」王姓民眾氣憤的向記者陳述，他說，也曾私下跟李姓地主溝通，說蓋起來會影響大家出入，但地主不甩，只回說要蓋車庫，但看他又疊磚、又抹水泥，還有屋頂，根本就不是要蓋車庫。
這起違建，也引起附近不少住戶不滿，不少民眾的進出都受到影響，甚至附近的宗親會也發函到鄉公所檢舉，並有人向多位議員陳情，要求監督縣府，盡快處理違建爭議，大喊「公權力不要睡著」！
對此，金寧鄉公所建設課長陳柏帆表示，上週已會同建設處建管科到附近實勘，雖然該處的土地所有權屬於地主，但已違反建築法規，且事涉自然村的公共用地，查證是違建屬實，已查報違建，並轉報給縣府，將由建設處建管科進行後續處理。
縣府建設處建管科也表示，此案已經在走行政程序，並且已多次勸告李姓地主適可而止，不要打壞跟鄰居的關係，目前還是希望勸說他自行拆除，若仍不理會，最後會依法拆除。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言