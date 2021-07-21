影／賈永婕生日捐百萬車給三地門鄉 部落叫她「烏妮」

抗疫女神賈永婕今天47歲生日，特別與丈夫王兆杰「獅子大開頭」，要了一台一輛150萬元八人座休旅車，要贈送給三地門鄉公所，今天下午夫妻倆出席捐車儀式，捐車儀式中，三地門鄉長車牧勒薩以·拉勒格安的母親卡萊凱・馬堤玲，為賈永婕夫妻倆取排灣族名字，賈永婕取名為「烏妮」（Vavauni） 意指太陽女神，丈夫王兆杰取名為「藍豹」（ljangpaw）意思為藝術家，將兩人當作部落的家人們。

屏東縣三地門鄉、春日鄉65歲以上長者疫苗施打率並列屏東縣8個原鄉最低48％。三地門鄉長車牧勒薩以·拉勒格安與藝人賈永婕的丈夫王兆杰是大學死黨，鄉長說，感謝兆杰在7月17日與他聯繫部落防疫需要什麼幫忙嗎？他提出，因為鄉民疫苗施打率不高，主因交通不便，需有專車接送老人與身障者到施打站，希望提高施打率。

鄉長說，他跟同學提出需求後，當天就一口答應贈送一輛八人座休旅車，5天後車子就到部落，誠意十足，學習企業效率，感謝他們夫妻倆的愛心，這輛車防疫期間作為防疫交通車，開學後也可以作為學校部落交通車。

賈永婕說，鄉長跟老公是大學同學，夫妻倆一年會到三地門鄉兩、三次。這是他跟老公要過有史以來最貴重的生日禮物，這輛車取名「永婕美少女號」，希望讓大家看了也能會心一笑。家裡面平常比較大的花費是出國玩，現在很少出國，將旅遊費節省，希望大家能好好利用這輛車，也鼓勵大家要乖乖施打疫苗。