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立委李昆澤爭取經費 高雄九如橋將變短降低高低差
高雄市九如橋跨越愛河，聯繫鼓山區與三民區兩地交通，高雄市府配合鐵路地下化啟動改造方案。立委李昆澤指出，行政院同意補助4.57億元經費，新橋體將成為雙向6個車道，並在路側開闢自行車道及人行道，寬33.8公尺、長度75公尺，比原橋體短、弭平上下橋高低落差。
高雄鐵路地下化，九如橋無須再跨越鐵路，另加橋梁的路面使用年限將至，後續維護管理需求降低，九如橋重建成為市府推動工程。
李昆澤表示，2年前爭取4.38億元鐵路地下化地面設施拆除經費，市區的自立、自強、大順、民族等陸橋陸續拆除，另填平中華地下道，化解南北交通阻礙；行政院長蘇貞昌支持下，近日爭取4.57億元經費進行九如橋重建工程，踏出改建橋體的第一步。
李昆澤說，為配合原路型必須銜接河西一路及同盟三路，新橋體為雙向合計6個車道，工期約需要2年，未來可銜接綠園道、美術館和鼓山車站，南北兩側有中都溼地公園、中都唐榮磚窯廠等觀光地點，促進中都地區與內惟地區發展。
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