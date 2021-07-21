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三級警戒延長 雙港展高雄場次延期開幕
全國三級警戒延長，藝文展覽活動也受到不小衝擊，原訂於本周開幕的「港灣記憶─臺灣南北雙港檔案特展」高雄展次也宣布延期，之後開幕時間將再另行公告。
台灣港務公司高雄港務分公司與國家發展委員會檔案管理局合作，辦理「港灣記憶─臺灣南北雙港檔案特展」，新莊展次已於去年10月21日至今年5月31日展出完成，高雄展次規劃於高雄港港史館舉辦，原訂7月19日開幕，但受疫情影響延期，後續開幕時間將待疫情趨緩後再公告。
高雄港在南北雙港發展與經營中，占有一席之地，為傳承高港文化、延續脈絡，高雄港務分公司此次與國家發展委員會檔案管理局合作，辦理「港灣記憶─臺灣南北雙港檔案特展」，展現台灣南北雙港（高雄港與基隆港）的肇始、發展歷程、變遷、在地記憶與故事，讓民眾更加了解港都文化。
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