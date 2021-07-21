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高雄鳳山變汪洋里長批「家沒大人」 市府視察備戰

聯合報 / 記者曹亞沿王慧瑛／高雄即時報導
高雄市區昨晚雨勢驚人，道路積水，有機車拋錨，也有民宅淹水。記者劉學聖／攝影
高雄市區昨晚雨勢驚人，道路積水，有機車拋錨，也有民宅淹水。記者劉學聖／攝影

高雄連日雨彈猛炸，鳳山區等地成水鄉澤國，忠義里里長昨深夜po出多張淹水照，怒批「家裡沒大人」。市長陳其邁、副市長林欽榮持續下鄉緊盯，林欽榮說，7月23、24日逢高雄市各大河川正逢漲潮，今起連續8天大潮，潮汐潮差要嚴防水災，市府全力備戰，針對鳳山行政中心一帶淹水問題，將向爭取水利署及農委會經費改善並列為專案列管處理。

高雄市前天開始，連日午後遭雨彈轟炸，鳳山區19日時雨量更一度破百毫米，多名里長怒指「幾乎有一半泡在水中」。昨天深夜忠義里長李朝清又po出多張淹水照，稱昨晚8點多中山西路鳳山地政事務所又變成一片汪洋，光復路一段也水深及小腿肚。他說，市府的排水系統已無法負荷強降雨量，淹水變成常態，十分無奈。

李朝清說，里民淹水積怨已深，他不斷向上反映，希望相關單位能提出解決方式，從19日大雨以來，未接獲市府官員主動聯繫，「好像家裡沒大人」。他希望市府到地方實地視察，了解民眾真正需求，傾聽市井小民心聲。

「鳳山淹水根本還是要從源頭下手！」林欽榮今早率相關單位赴鳳山區文華里一帶視察，包括光復路、青年路、綠園道等淹水區。水利局說，因鳳山地勢北高南低，北邊鳳山熱帶園藝試驗所、小貝湖遺址等水流會往南溢淹至下游區域，將協調試驗所完成出流管制計畫，也要求澄清湖管理機構於防汛期間排洪因應，預留40萬噸儲水量當滯洪空間。

林欽榮今上午也到水情中心主持防汛整備會議，只是目前15處滯洪池排空蓄水326噸，未來完成五甲尾滯洪池後，累積可達386 萬噸，蓮池潭、金獅湖及美濃湖已調降水位因應後續滯洪需求，並協調自來水公司調控澄清湖 40 萬噸蓄水容量，增加下游鳳山防洪保護能量。也要求水利局在各行政區預布125台移動式抽水機，防汛期間加強道路側溝、雨水下水道及排水系統巡查，若有雜物阻塞要立即派員淨空。

副市長林欽榮視察坐落在農委會熱帶園藝所園區內小貝湖遺址，也構思鳳山區治水對策。圖／林欽榮提供
副市長林欽榮視察坐落在農委會熱帶園藝所園區內小貝湖遺址，也構思鳳山區治水對策。圖／林欽榮提供
高雄市區昨晚雨勢驚人，道路積水，有機車拋錨，也有民宅淹水。記者劉學聖／攝影
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高雄昨晚降下大雷雨，鳳山區又變水鄉澤國。圖／忠義里里長李朝清提供
高雄昨晚降下大雷雨，鳳山區又變水鄉澤國。圖／忠義里里長李朝清提供
高雄市副市長林欽榮（左）今早赴鳳山區視察，要求改善防水應變措施。圖／高雄市水利局提供
高雄市副市長林欽榮（左）今早赴鳳山區視察，要求改善防水應變措施。圖／高雄市水利局提供
高雄昨晚降下大雷雨，騎士須涉水騎車。圖／忠義里里長李朝清提供
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淹水 林欽榮 雨量

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