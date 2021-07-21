金大研究高粱小麥生態 盼後疫情時代成吸引遊客新亮點

過去金門由於長時間戒嚴及軍事管制，早期除了高粱酒之外，幾乎沒有其他重大的經濟發展，近年來金門積極發展旅遊，透過當地特有的酒鄉、僑鄉、閩南文化等特色，吸引許多遊客到訪。為提升金門地區的經濟發展，金大企業管理學系林宜幸教授團隊與食品科學系、觀光管理學系師生合力進行高粱與小麥的生態研究，盼成為觀光新亮點。

金大表示，該校研究團隊與金門縣政府合作進行金門地區高粱暨小麥生產地區生態系統功能的經濟價值評估，經過多年研究，研究成果深具學術與應用價值，並於去年底發表在國際權威期刊，盼能有助提升地方經濟發展。

林宜幸指出，根據訪談調查結果，有8成受訪者支持將金門高粱與小麥生產區域擴大為景觀區，讓遊客及居民可以共同欣賞優美的高粱小麥景觀；同時有超過9成的受訪者希望可以將生態旅遊活動和石蚵小麥文化季以及風獅爺文化季等活動進行結合。此外，受訪者也樂見永續農業的推動以增加物種棲息地並擴大小麥及高粱景觀面積，而生態旅遊也能與當地文化活動互相結合。

林宜幸進一步表示，在受訪者中，具有高所得、高教育程度的女性遊客，對於高粱小麥生態環境的保育最為重視，因此在將來規劃相關旅遊活動時可以特別針對相關族群進行生態旅遊體驗及宣傳。

林宜幸說，研究發現生態旅遊能夠帶動地區的經濟發展及就業機會，因此建議透過納入社區發展協會的相關人員，持續關注永續生態旅遊的效益，藉由增加文化體驗活動以促進遊客與居民間的交流，可以提升金門旅遊的品質。

金大校長陳建民表示，目前金門是全台灣高粱與小麥種植面積最大及生產量最高的縣市，金門的高粱及小麥生產區並具有相當獨特及重要的代表性，不僅可以做為金門品牌的形象，也是相當著名的休閒娛樂景觀，同時也具有維護生態系統功能的價值。