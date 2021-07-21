烟花颱風逼近 高雄葉菜價漲、農民搶收增2成

烟花颱風逼近，高雄市梓官農會表示，葉菜類每公斤已從2天前的平均每公斤約10元低價，上漲到每公斤約20元水準；近日豪雨不斷，農民也趁放晴搶收，農會今天上午收購增2成。

梓官農會供銷主任劉振華說，2天前葉菜類產量大，一度跌到每公斤約10元，這2天聽到颱風要來，葉菜類上漲至每公斤約20元，回到平常價格水準。

此外，高雄19、20日連下豪雨，今天清晨6時許也有陣大雨，但不久後就放晴。劉振華說，不少農民今天上午都趁天晴趕緊採收，今天農會收購量增約2成。

中央氣象局預報23日、24日受烟花颱風及外圍環流影響，南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，山區可能有豪雨或局部豪雨。高雄市農業局提醒農民隨時留意最新天氣資訊，做好田間排水並注意採收安全，以減輕損失。

高雄市政府農業局表示，二期水稻需加強排水，待積水退去，暫時保持排水狀態至植株挺立後，再行灌水；木瓜、番石榴等果樹，適度修剪枝條並清除田間殘枝落果，以免影響田間排水；其他適逢收穫期的蔬果，可適時採收，農業設施則應加強固定。

農業局指出，未來也會持續注意相關天氣變化及農損情況；農民若因颱風豪雨造成農作物損失，可向當地區公所通報，以利公所查報。